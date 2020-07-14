В юго-восточной части Австралии сильно похолодало.

На юго-востоке Австралии выпал снег / скриншот

В юго-восточной части Австралии произошло значительное похолодание.

В горах штатов Виктория и Новый Южный Уэльс пошел снег, передает Stormnews.

Очевидцы делятся в соцсетях видео зимней погоды.

#Snow is coming down strong at #Perisher this morning ❄️. Around 20-40cm of snow is forecast for tomorrow! :D.



Video: @ stevewellington pic.twitter.com/Bi540SbdNo — SNOWSEARCH australia (@SNOWSEARCH_aus) July 11, 2020

Напомним, в Горных штатах США неожиданно прошли сильные снегопады. Осадки выпали на севере Айдахо, юго-западе Монтаны и юго-востоке Вайоминга. В некоторых местах выпало несколько десятков сантиметров снега.