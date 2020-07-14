На юго-востоке Австралии выпал снег
В юго-восточной части Австралии сильно похолодало.
В юго-восточной части Австралии произошло значительное похолодание.
В горах штатов Виктория и Новый Южный Уэльс пошел снег, передает Stormnews.
Очевидцы делятся в соцсетях видео зимней погоды.
#Snow is coming down strong at #Perisher this morning ❄️. Around 20-40cm of snow is forecast for tomorrow! :D.— SNOWSEARCH australia (@SNOWSEARCH_aus) July 11, 2020
Video: @ stevewellington pic.twitter.com/Bi540SbdNo
Напомним, в Горных штатах США неожиданно прошли сильные снегопады. Осадки выпали на севере Айдахо, юго-западе Монтаны и юго-востоке Вайоминга. В некоторых местах выпало несколько десятков сантиметров снега.
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница+20°... +11°
- Днепр+21°... +12°
- Донецк+25°... +13°
- Житомир+21°... +12°
- Запорожье+19°... +13°
- Ивано-Франковск+20°... +9°
- Киев+21°... +13°
- Кропивницкий+19°... +11°
- Луганск+27°... +13°
- Луцк+21°... +11°
- Львов+20°... +9°
- Николаев+25°... +11°
- Одесса+25°... +15°
- Полтава+16°... +12°
- Ровно+21°... +11°
- Симферополь+22°... +11°
- Сумы+17°... +12°
- Тернополь+20°... +9°
- Харьков+20°... +14°
- Херсон+23°... +13°
- Хмельницкий+19°... +10°
- Черкассы+17°... +12°
- Чернигов+18°... +13°
- Черновцы+19°... +10°
Виргиния, США
+24°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+24 °
Влажность:56 %
Давление:752 мм
Ветер: 4.2 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:05:56
Закат20:34
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей