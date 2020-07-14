На юго-востоке Австралии выпал снег

15:36, 14 июля 2020
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В юго-восточной части Австралии сильно похолодало.

На юго-востоке Австралии выпал снег / скриншот
На юго-востоке Австралии выпал снег / скриншот

В юго-восточной части Австралии произошло значительное похолодание.

В горах штатов Виктория и Новый Южный Уэльс пошел снег, передает Stormnews

Очевидцы делятся в соцсетях видео зимней погоды.

Напомним, в Горных штатах США неожиданно прошли сильные снегопады. Осадки выпали на севере Айдахо, юго-западе Монтаны и юго-востоке Вайоминга. В некоторых местах выпало несколько десятков сантиметров снега. 

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Теги: #снег#погода#Австралия
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