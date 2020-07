На юго-востоке Австралии выпал снег

В юго-восточной части Австралии сильно похолодало.

В горах штатов Виктория и Новый Южный Уэльс пошел снег, передает Stormnews.

Очевидцы делятся в соцсетях видео зимней погоды.

#Snow is coming down strong at #Perisher this morning ❄️. Around 20-40cm of snow is forecast for tomorrow! :D.



Video: @ stevewellington pic.twitter.com/Bi540SbdNo