В нескольких американских штатах внезапно выпал снег (видео)
Снег выпал на севере Айдахо, юго-западе Монтаны и юго-востоке Вайоминга.
В Горных штатах США неожиданно прошли сильные снегопады.
В Андорре внезапно выпал снег (видео)
Осадки выпали на севере Айдахо, юго-западе Монтаны и юго-востоке Вайоминга. В некоторых местах выпало несколько десятков сантиметров снега, передает Stormnews со ссылкой на The Washington Post.
Старший метеоролог в офисе Национальной службы погоды в Мизуле, штат Монтана, Боб Нестер рассказал, что в городе Бьютт штата Монтана, в котором в этот раз снег не выпал, в 1893-2001 годах июньский снегопад зафиксирован лишь 11 раз.
Ученый объяснил, что в крайнем северном Айдахо и прилегающих частях западной Монтаны снег в основном выпал на высоте выше 1800 метров над уровнем моря.
June 17th...2020 y’all! #wywx#stormhourpic.twitter.com/LTCOERV1ND— John Sirlin (@SirlinJohn) June 17, 2020
Напомним, в американском штате Вайоминг неожиданно выпал снег.
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