В нескольких американских штатах внезапно выпал снег (видео)

10:52, 19 июня 2020
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Снег выпал на севере Айдахо, юго-западе Монтаны и юго-востоке Вайоминга.

В нескольких американских штатах внезапно выпал снег / twitter.com/lemhimike
В нескольких американских штатах внезапно выпал снег / twitter.com/lemhimike

В Горных штатах США неожиданно прошли сильные снегопады.

В Андорре внезапно выпал снег (видео)

Осадки выпали на севере Айдахо, юго-западе Монтаны и юго-востоке Вайоминга. В некоторых местах выпало несколько десятков сантиметров снега, передает Stormnews со ссылкой на The Washington Post. 

Старший метеоролог в офисе Национальной службы погоды в Мизуле, штат Монтана, Боб Нестер рассказал, что в городе Бьютт штата Монтана, в котором в этот раз снег не выпал, в 1893-2001 годах июньский снегопад зафиксирован лишь 11 раз.

Ученый объяснил, что в крайнем северном Айдахо и прилегающих частях западной Монтаны снег в основном выпал на высоте выше 1800 метров над уровнем моря.

Напомним, в американском штате Вайоминг неожиданно выпал снег.

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Теги: #снег#погода#США
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