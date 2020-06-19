В нескольких американских штатах внезапно выпал снег (видео)

Снег выпал на севере Айдахо, юго-западе Монтаны и юго-востоке Вайоминга.

В нескольких американских штатах внезапно выпал снег / twitter.com/lemhimike

В Горных штатах США неожиданно прошли сильные снегопады.

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Осадки выпали на севере Айдахо, юго-западе Монтаны и юго-востоке Вайоминга. В некоторых местах выпало несколько десятков сантиметров снега, передает Stormnews со ссылкой на The Washington Post.

Старший метеоролог в офисе Национальной службы погоды в Мизуле, штат Монтана, Боб Нестер рассказал, что в городе Бьютт штата Монтана, в котором в этот раз снег не выпал, в 1893-2001 годах июньский снегопад зафиксирован лишь 11 раз.

Ученый объяснил, что в крайнем северном Айдахо и прилегающих частях западной Монтаны снег в основном выпал на высоте выше 1800 метров над уровнем моря.

Напомним, в американском штате Вайоминг неожиданно выпал снег.