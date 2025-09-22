Погода начнет меняться на западе страны.

Во вторник, 23 сентября, в Украине еще будет тепло, но в ряде областей температура уже начнет снижаться. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, температура воздуха составит в течение дня +24...+29 градусов.

"Однако уже на северо-западе, на Волыни и Ровенщине, во вторник появится тенденция к похолоданию - там температура воздуха уже ожидается ниже, +19...+22 градуса и даже пройдет дождь", - спрогнозировала она.

Погода в Киеве - прогноз на 23 сентября

В Киеве завтра ожидается прекрасная погода с температурой воздуха до +25 градусов и без осадков.

В Украину идет похолодание - прогноз

В Украине теплые дни продлятся лишь до середины этой недели, после чего ожидается резкое снижение температуры. Об этом ранее сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в столице еще несколько дней сохранится комфортная погода на уровне +24...+28 °C.

Уже в течение 25-26 сентября в нашу страну начнет заходить холодный арктический воздух вместе с циклонами. А циклоны - это влажные системы с низким давлением, поэтому погода быстро изменится.

В то же время, по ее словам, вряд ли можно говорить о длительном похолодании в сентябре.

