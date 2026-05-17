Новая неделя принесет дожди: Диденко рассказала о погоде в Украине в понедельник

По всей стране будет тепло, но на западе – немного прохладнее.

В понедельник, 18 мая, погода в Украине будет достаточно теплой, однако почти повсеместно с дождями, а местами – с грозами. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, температура воздуха в первый день недели составит +20...+24 градуса. Немного прохладнее будет на западе - +18...+20. А самая высокая температура воздуха ожидается в Луганской, Харьковской и Сумской областях, где днем будет +22...+25 градусов.

"Кратковременные дожди, местами с грозами, практически повсеместно, разве что за исключением северо-востока Украины", – рассказала синоптик.

В Киеве, отметила она, в понедельник ожидается дождь, возможна гроза, днем около +20 градусов.

"В дальнейшем температура воздуха повысится, грозовые дожди останутся в силе – май такое любит", – добавила Диденко.

Ранее УНИАН писал, что начало следующей недели принесет украинцам летнее тепло до +27°. По прогнозу синоптика Украинского гидрометеорологического центра Ивана Семилита, с понедельника ночью будет в пределах +9°...+15°, днем – до +21°...+27°, а в западных областях – немного прохладнее: там будет +17°...+22°. Такие температуры ожидаются 18-19 мая, а с 20 по 24 число ночью так и останется +9°...+15°, а днем уже будет +19°...+26° по всей территории Украины.

Также синоптик Виталий Постригань сообщил, когда дожди уйдут из Украины. По его данным, улучшение погоды вероятно лишь с середины следующей недели. "По предварительным прогнозным оценкам, рассчитывать на устойчивую, сухую погоду как минимум до 20 мая не стоит", – резюмировал эксперт.

