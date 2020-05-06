Жертвами непогоды в США стали два человека
Без света остались 170 тысяч домов.
В центре США 3 апреля бушевал сильный шторм.
От стихии пострадали населенные пункты в штатах Канзас, Миссури и Теннесси, передает Stormnews со ссылкой на The Weather Channel.
Без света остались 170 тысяч домов. В результате падения деревьев погибли два человека в Миссури и Теннесси.
Driving east on 159th at Lone Elm Rd in Olathe when the storm hit.#kswxpic.twitter.com/yOrip4aDu7— Laura Mayfield (@LauraMayfield) May 4, 2020
Напомним, в северо-западной части американского штата Арканзас бушевал сильный шторм.
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