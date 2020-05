Жертвами непогоды в США стали два человека

Без света остались 170 тысяч домов.

От стихии пострадали населенные пункты в штатах Канзас, Миссури и Теннесси, передает Stormnews со ссылкой на The Weather Channel.

Без света остались 170 тысяч домов. В результате падения деревьев погибли два человека в Миссури и Теннесси.

Driving east on 159th at Lone Elm Rd in Olathe when the storm hit.#kswxpic.twitter.com/yOrip4aDu7