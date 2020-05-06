Жертвами непогоды в США стали два человека

10:51, 6 мая 2020
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Без света остались 170 тысяч домов.

Жертвами непогоды в США стали два человека / twitter.com/Showzarks1
Жертвами непогоды в США стали два человека / twitter.com/Showzarks1

В центре США 3 апреля бушевал сильный шторм. 

От стихии пострадали населенные пункты в штатах Канзас, Миссури и Теннесси, передает Stormnews со ссылкой на The Weather Channel.

Без света остались 170 тысяч домов. В результате падения деревьев погибли два человека в Миссури и Теннесси.

Напомним, в северо-западной части американского штата Арканзас бушевал сильный шторм

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Теги: #погода#США#шторм
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