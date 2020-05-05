В Арканзасе выпал огромный град (видео)

Градины достигали размеров мячей для тенниса и бейсбола.

В Арканзасе выпал огромный град / twitter.com/ColbyEffect

В северо-западной части американского штата Арканзас бушует сильный шторм.

В городе Фейетвилл выпал огромный град, передает Stormnews.

Местные жители сообщают о градинах размером с мячи для тенниса и бейсбола и делятся фото и видео стихии в соцсетях.

Напомним, в городе Бараньяйн в испанском автономном сообществе Наварра прошел мощный ливень, который сопровождался градом.