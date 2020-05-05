В Арканзасе выпал огромный град (видео)
Градины достигали размеров мячей для тенниса и бейсбола.
В северо-западной части американского штата Арканзас бушует сильный шторм.
В городе Фейетвилл выпал огромный град, передает Stormnews.
Местные жители сообщают о градинах размером с мячи для тенниса и бейсбола и делятся фото и видео стихии в соцсетях.
Hail in Fayetteville. #arwxpic.twitter.com/0lw6U6XNDy— ArkansasWeather (@ArkansasWeather) May 4, 2020
Напомним, в городе Бараньяйн в испанском автономном сообществе Наварра прошел мощный ливень, который сопровождался градом.
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