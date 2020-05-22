Число жертв тропического циклона "Ампан" в Индии увеличилось до 72 человек

14:00, 22 мая 2020
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Большинство смертельных случаев связаны с падением деревьев и ударами током.

Последствия циклона в Индии / REUTERS
Последствия циклона в Индии / REUTERS

В результате тропического циклона "Ампан" в Индии погибли по меньшей мере 72 человека.

В пострадавших районах штата Западная Бенгалия разрушены дома, повалено огромное количество деревьев, произошли наводнения, передает Stormnews со ссылкой на NDTV.

Большинство смертельных случаев связаны с падением деревьев и ударами током из-за обрыва проводов.

Напомним, из-за проливных дождей в Эденвилле и Санфорде (штат Мичиган, США) частично прорваны плотины.

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Теги: #Индия#шторм
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