Число жертв тропического циклона "Ампан" в Индии увеличилось до 72 человек
Большинство смертельных случаев связаны с падением деревьев и ударами током.
В результате тропического циклона "Ампан" в Индии погибли по меньшей мере 72 человека.
В пострадавших районах штата Западная Бенгалия разрушены дома, повалено огромное количество деревьев, произошли наводнения, передает Stormnews со ссылкой на NDTV.
Большинство смертельных случаев связаны с падением деревьев и ударами током из-за обрыва проводов.
CIT Road, Entally 0015 hrs— DCP EastSubn Kolkata (@KPEastsubnDiv) May 21, 2020
We did not wait for the Rain to go away, restoration work began soon after end of Catastrophe #CPKolkata#KolkataPolicepic.twitter.com/g2kbcoawDD
Напомним, из-за проливных дождей в Эденвилле и Санфорде (штат Мичиган, США) частично прорваны плотины.
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