Число жертв тропического циклона "Ампан" в Индии увеличилось до 72 человек

Большинство смертельных случаев связаны с падением деревьев и ударами током.

Последствия циклона в Индии / REUTERS

В результате тропического циклона "Ампан" в Индии погибли по меньшей мере 72 человека.

В пострадавших районах штата Западная Бенгалия разрушены дома, повалено огромное количество деревьев, произошли наводнения, передает Stormnews со ссылкой на NDTV.

Большинство смертельных случаев связаны с падением деревьев и ударами током из-за обрыва проводов.

CIT Road, Entally 0015 hrs

We did not wait for the Rain to go away, restoration work began soon after end of Catastrophe #CPKolkata#KolkataPolicepic.twitter.com/g2kbcoawDD — DCP EastSubn Kolkata (@KPEastsubnDiv) May 21, 2020

Напомним, из-за проливных дождей в Эденвилле и Санфорде (штат Мичиган, США) частично прорваны плотины.