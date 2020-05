Число жертв тропического циклона "Ампан" в Индии увеличилось до 72 человек

Большинство смертельных случаев связаны с падением деревьев и ударами током.

В пострадавших районах штата Западная Бенгалия разрушены дома, повалено огромное количество деревьев, произошли наводнения, передает Stormnews со ссылкой на NDTV.

Большинство смертельных случаев связаны с падением деревьев и ударами током из-за обрыва проводов.

CIT Road, Entally 0015 hrs

We did not wait for the Rain to go away, restoration work began soon after end of Catastrophe #CPKolkata#KolkataPolicepic.twitter.com/g2kbcoawDD