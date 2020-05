Из-за проливных дождей в штате Мичиган прорвало плотины (видео)

В округе Мидленд были эвакуированы свыше 10 тыс. человек.

Читайте также В Индии и Бангладеш из-за тропического циклона "Ампан" эвакуируют более 4 млн людей

В округе Мидленд в срочном порядке были эвакуированы свыше 10 тыс. человек, передает Euronews.

Национальная метеослужба США оценила стихийное бедствие как "угрожающее жизни" после того, как русло реки Титтабавасси (она протекает примерно 200 км от Детройта) резко поднялось, как сообщается, побив исторический рекорд. А в наиболее пострадавшем Мидленде вода поднялась почти до 3 метров.

По словам губернатора Мичигана Гретчен Уитмер, "такое наводнение случается примерно раз в пятьсот лет. Разумеется, оно оставит долго незаживающие раны".

Between The H Hotel and Midland Courthouse entrance. pic.twitter.com/NoyZdRPkXK