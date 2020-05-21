Из-за проливных дождей в штате Мичиган прорвало плотины (видео)

В округе Мидленд были эвакуированы свыше 10 тыс. человек.

Наводнение в Мичигане / REUTERS

Из-за проливных дождей в Эденвилле и Санфорде (штат Мичиган, США) частично прорваны плотины.

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В округе Мидленд в срочном порядке были эвакуированы свыше 10 тыс. человек, передает Euronews.

Национальная метеослужба США оценила стихийное бедствие как "угрожающее жизни" после того, как русло реки Титтабавасси (она протекает примерно 200 км от Детройта) резко поднялось, как сообщается, побив исторический рекорд. А в наиболее пострадавшем Мидленде вода поднялась почти до 3 метров.

По словам губернатора Мичигана Гретчен Уитмер, "такое наводнение случается примерно раз в пятьсот лет. Разумеется, оно оставит долго незаживающие раны".

Between The H Hotel and Midland Courthouse entrance. pic.twitter.com/NoyZdRPkXK — Chad (@CABrownTV) May 20, 2020

Напомним, тропический циклон "Ампан" вышел на сушу на участке побережья между городом Дигха индийского штата Западная Бенгалия и островом Хатия в Бангладеш.