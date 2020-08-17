В США зафиксировали самую высокую температуру в истории наблюдений

Предыдущий температурный рекорд был зафиксирован в 2013 году - +54 градуса по Цельсию.

В Долине Смерти зафиксировали самую высокую температуру в истории наблюдений / REUTERS

16 августа в национальном парке Долина Смерти (штат Калифорния) исследователи зафиксировали самую высокую температуру в истории наблюдений - +54,4 градуса по Цельсию.

Как сообщает ВВС Украина, новый температурный рекорд уже подтвердили в Национальной погодной службе США.

Повышение температуры зафиксировали на фоне сильной волны жары на западном побережье США. Из-за таких аномальных погодных условий из строя даже вышла одна из электростанций в Калифорнии.

Отмечается, что предыдущий температурный рекорд так же был зафиксирован в Долине Смерти - в 2013 году. Тогда температура была +54 градусов по Цельсию.

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Есть предположение, что в 1913 году в той долине наблюдалась еще большая жара - 56,6 градуса, но этот вопрос остается предметом споров и не имеет подтверждения.

Метеоисторик Кристофер Берт отмечает, что данные о температуре из других регионов за 1913 год свидетельствуют о том, что такой высокой температуры в Долине Смерти в том году быть не могло.

Температурные рекорды