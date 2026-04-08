Во Львове из-за непогоды введен I уровень опасности: к чему готовиться

Прогноз погоды во Львове на 8 апреля.

Во Львове на 8 апреля объявили повышенный уровень опасности из-за ветра. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Ветрено сегодня будет и по всей Львовской области.

"На территории Львовской области и в городе Львове 8 апреля порывы северо-западного ветра 15–20 м/с", – говорится в прогнозе.

Из-за непогоды на Львовщине объявлен I уровень опасности, желтый.

8 апреля погоду на Львовщине будет определять прохождение атмосферных фронтов с северо-запада.

Днем будет облачно с прояснениями, пройдут мокрый снег и дождь. Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с, с порывами 15 – 20 м/с. По области воздух прогреется до +3°...+8°, а во Львове сегодня ожидается +5°...+7°.

В ближайшие дни на Львовщине ожидается нестабильная погода с дождями и мокрым снегом различной интенсивности. Ночью и утром будут наблюдаться заморозки и возможна гололедица. Ветер будет порывистый, что усилит ощущение прохлады.

Температура ночью будет опускаться до "минусов", а днем будет колебаться в начале недели от +3°...+8° до +9°...+14° в конце.

