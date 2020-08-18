Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на Яблочный Спас

Завтра дожди пройдут только в западных областях Украины.

На Яблочный Спас в Украине будет жарко / фото УНИАН

На Яблочный Спас, 19 августа, в большинстве регионов Украины ожидается жаркая и сухая погода.

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Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее информации, завтра над западной частью Украины расположится локальный циклон Ingrid, который вызовет там грозовые дожди, при грозах возможны шквалистое усиление ветра. На остальной территории Украины антициклон Emil удержит сухую погоду.

Температура воздуха в Украине будет высокой, +27...+32 градуса, в западных областях ожидается завтра +21....+ 25 градусов.

Погода в Киеве на Яблочный Спас будет солнечной и жаркой, днем ожидается около +30 градусов.

Синопты рассказала, какой будет погода на Яблочный Спас / facebook.com/tala.didenko

По прогнозу Диденко, ослабление жары и периодические локальные дожди вероятны в столице в пятницу, 21 августа.

Также синоптик дала предварительный прогноз погоды на День Независимости Украины. Ожидается, что в большинстве областей будет сухо и жарко, +27...+32 градуса, лишь в западных областях пройдут грозовые дожди и будет свежее, +22...+27 градусов.

Погода в Украине

Ранее появился прогноз погоды в Украине до конца августа. Ожидается, что пракически по всей стране будет жарко и солнечно, дожди и пасмурная погода придут только в западных областях.

Сегодня, 18 августа, по всей Украине ожидается очень жаркая погода, во многих регионах столбики поднимутся до +30 градусов и даже выше. Жителям западных областей синоптики обещают дожди, местами с грозами.

24 августа, в День независимости Украины, в большинстве регионов ожидается жаркая и солнечная погода, лишь в западных областях будет прохладно и дождливо.