Тепло и почти без осадков: появился прогноз погоды на День независимости Украины
В большинстве регионов Украины будет тепло и без осадков.
Уже через неделю, 24 августа, украинцы будут праздновать День независимости. УНИАН узнал, в каких регионах этот день будет жарким и солнечным, а в каких - хмурым и дождливым.
Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +31° (карта)
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник, 24 августа, на востоке Украины без осадков, температура до +28 градусов. Жителей южных регионов ожидает жаркая и солнечная погода. Температура днем поднимется до +30 градусов.
На западе Украины в День независимости местами пройдут дожди. Также будет прохладно: температура до +20...+25 градусов.
В северных областях ожидается небольшая облачность. Температура до +28 градусов. В центре 24 августа будет без осадков, столбики термометров днем поднимутся до +29 градусов.
Погода в Украине
На этой неделе в Украину вернется жаркая погода, при этом в западных областях практически каждый день будут идти сильные дожди с грозами. Небольшое похолодание ожидается ближе к выходным.
Ранее стало известно, что с 17 августа в Украину вернется сильная жара, которая будет держаться до конца месяца. При этом в западных областях Украины практически постоянно будут идти дожди.
Синоптики сообщили, что в понедельник, 17 августа, в большинстве областей Украины будет солнечно и без осадков. Температура воздуха будет очень теплой - в центральных областях столбики термометров поднимутся аж до +31 градуса.
- Винница+29°... +16°
- Днепр+30°... +15°
- Донецк+29°... +12°
- Житомир+29°... +15°
- Запорожье+30°... +15°
- Ивано-Франковск+27°... +13°
- Киев+29°... +15°
- Кропивницкий+30°... +13°
- Луганск+29°... +14°
- Луцк+30°... +16°
- Львов+25°... +16°
- Николаев+31°... +17°
- Одесса+28°... +16°
- Полтава+28°... +15°
- Ровно+30°... +15°
- Симферополь+28°... +13°
- Сумы+27°... +15°
- Тернополь+28°... +14°
- Харьков+29°... +14°
- Херсон+30°... +15°
- Хмельницкий+28°... +17°
- Черкассы+30°... +13°
- Чернигов+29°... +13°
- Черновцы+28°... +15°