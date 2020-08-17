Тепло и почти без осадков: появился прогноз погоды на День независимости Украины

В большинстве регионов Украины будет тепло и без осадков.

На День независимости в Украине будет тепло / фото УНИАН

Уже через неделю, 24 августа, украинцы будут праздновать День независимости. УНИАН узнал, в каких регионах этот день будет жарким и солнечным, а в каких - хмурым и дождливым.

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Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник, 24 августа, на востоке Украины без осадков, температура до +28 градусов. Жителей южных регионов ожидает жаркая и солнечная погода. Температура днем поднимется до +30 градусов.

На западе Украины в День независимости местами пройдут дожди. Также будет прохладно: температура до +20...+25 градусов.

В северных областях ожидается небольшая облачность. Температура до +28 градусов. В центре 24 августа будет без осадков, столбики термометров днем поднимутся до +29 градусов.

Прогноз погоды на День независимости / УНИАН

Погода в Украине

На этой неделе в Украину вернется жаркая погода, при этом в западных областях практически каждый день будут идти сильные дожди с грозами. Небольшое похолодание ожидается ближе к выходным.

Ранее стало известно, что с 17 августа в Украину вернется сильная жара, которая будет держаться до конца месяца. При этом в западных областях Украины практически постоянно будут идти дожди.

Синоптики сообщили, что в понедельник, 17 августа, в большинстве областей Украины будет солнечно и без осадков. Температура воздуха будет очень теплой - в центральных областях столбики термометров поднимутся аж до +31 градуса.