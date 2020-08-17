Завтра в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди (карта)
Жаркая погода ожидается по всей стране.
Согласно данным Погода УНИАН, 18 августа в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами.
Стало известно, когда в Украину вернется сильная жара
На востоке без осадков, температура ночью до +13°, днем до +31°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +14°, днем до +32°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +14°, днем до +30°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +16°, днем до +31°. В центре без осадков, температура ночью до +14°, днем до +31°.
По народному прогнозу, 18 августа - Евстигней житник. В этот день заклинали жнивы. Каков Евстигней, таков и декабрь будет.
Погода в Украине
На этой неделе в Украину вернется жаркая погода, при этом в западных областях практически каждый день будут идти дожди. Немного похолодает на выходных.
Ранее стало известно, что с 17 августа в Украину вернется сильная жара, которая будет держаться до конца месяца. При этом в западных областях Украины будут идти дожди.
В понедельник, 17 августа, в большинстве областей Украины будет солнечно и без осадков. Температура воздуха будет очень теплой - в центральных областях столбики термометров поднимутся аж до +31 градуса.
- Винница+29°... +16°
- Днепр+30°... +15°
- Донецк+29°... +12°
- Житомир+29°... +15°
- Запорожье+31°... +15°
- Ивано-Франковск+27°... +13°
- Киев+29°... +15°
- Кропивницкий+30°... +13°
- Луганск+29°... +14°
- Луцк+30°... +16°
- Львов+25°... +16°
- Николаев+31°... +17°
- Одесса+28°... +16°
- Полтава+28°... +15°
- Ровно+30°... +15°
- Симферополь+28°... +13°
- Сумы+27°... +15°
- Тернополь+28°... +14°
- Харьков+30°... +14°
- Херсон+30°... +15°
- Хмельницкий+28°... +17°
- Черкассы+30°... +13°
- Чернигов+29°... +13°
- Черновцы+30°... +15°