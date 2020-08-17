Завтра в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди (карта)

Жаркая погода ожидается по всей стране.

Завтра в Украине будет жарко / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 18 августа в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами.

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На востоке без осадков, температура ночью до +13°, днем до +31°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +14°, днем до +32°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +14°, днем до +30°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +16°, днем до +31°. В центре без осадков, температура ночью до +14°, днем до +31°.

Погода в Украине на 18 августа / УНИАН

По народному прогнозу, 18 августа - Евстигней житник. В этот день заклинали жнивы. Каков Евстигней, таков и декабрь будет.

Погода в Украине

На этой неделе в Украину вернется жаркая погода, при этом в западных областях практически каждый день будут идти дожди. Немного похолодает на выходных.

Ранее стало известно, что с 17 августа в Украину вернется сильная жара, которая будет держаться до конца месяца. При этом в западных областях Украины будут идти дожди.

В понедельник, 17 августа, в большинстве областей Украины будет солнечно и без осадков. Температура воздуха будет очень теплой - в центральных областях столбики термометров поднимутся аж до +31 градуса.