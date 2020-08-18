Стало известно, какой будет погода в Украине до конца августа

11:59, 18 августа 2020
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Похолодания до конца августа в Украине не ожидается.

До конца августа в Украине будет жарко / фото УНИАН
До конца августа в Украине будет жарко / фото УНИАН

На этой неделе в Украину вернулась жаркая погода. УНИАН узнал, как долго нас будут радовать знойные деньки.

Сегодня в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди (карта)

Согласно прогнозу Погода УНИАН во вторник, 18 августа, по всей Украине ожидается теплая погода, температура днем по стране поднимется до +27…+31 градуса. Жителям Волынской, Львовской, Ривненской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей синоптики обещают дожди с грозами. 

Далее, в течение 19-21 августа, температура воздуха в Украине будет только повышаться, в большинстве регионов днем столбики термометров будут подниматься до +30 градусов и даже выше. Так, в четверг, 20 августа, в Херсонской области ожидается жара до +34 градусов. При этом все западные области каждый день будут заливать сильные дожди, местами с грозами. 

В Украину 20 августа придет сильная жара / УНИАН
В Украину 20 августа придет сильная жара / УНИАН

С 22 августа и аж до конца месяца почти по всей Украине будет сохраняться жаркая погода, при этом дожди на западе страны прекратятся. Ожидается, что очень тепло будет и в первые дни осени, температура пойдет на спад только после 4 сентября. Ожидается, что в это же время начнется период ливневых дождей. 

Погода в Украине 

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Автор: Ирина Швецова

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Теги: #погода в Украине#дождь в Украине#жара в Украине
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