Стало известно, какой будет погода в Украине до конца августа
Похолодания до конца августа в Украине не ожидается.
На этой неделе в Украину вернулась жаркая погода. УНИАН узнал, как долго нас будут радовать знойные деньки.
Сегодня в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди (карта)
Согласно прогнозу Погода УНИАН во вторник, 18 августа, по всей Украине ожидается теплая погода, температура днем по стране поднимется до +27…+31 градуса. Жителям Волынской, Львовской, Ривненской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей синоптики обещают дожди с грозами.
Далее, в течение 19-21 августа, температура воздуха в Украине будет только повышаться, в большинстве регионов днем столбики термометров будут подниматься до +30 градусов и даже выше. Так, в четверг, 20 августа, в Херсонской области ожидается жара до +34 градусов. При этом все западные области каждый день будут заливать сильные дожди, местами с грозами.
С 22 августа и аж до конца месяца почти по всей Украине будет сохраняться жаркая погода, при этом дожди на западе страны прекратятся. Ожидается, что очень тепло будет и в первые дни осени, температура пойдет на спад только после 4 сентября. Ожидается, что в это же время начнется период ливневых дождей.
Погода в Украине
- Сегодня, 18 августа, по всей Украине ожидается очень жаркая погода, во многих регионах столбики поднимутся до +30 градусов и даже выше. Жителям западных областей синоптики обещают дожди, местами с грозами.
- 24 августа, на День независимости Украины, в большинстве регионов ожидается жаркая и солнечная погода, лишь в западных областях будет прохладно и пройдут дожди.
- На этой неделе в Украину вернулась жаркая погода, при этом в западных областях практически каждый день будут идти дожди. Немного похолодает на выходных.
- Винница+30°... +17°
- Днепр+33°... +16°
- Донецк+31°... +13°
- Житомир+31°... +17°
- Запорожье+34°... +15°
- Ивано-Франковск+28°... +14°
- Киев+31°... +15°
- Кропивницкий+32°... +14°
- Луганск+32°... +15°
- Луцк+26°... +16°
- Львов+25°... +16°
- Николаев+31°... +16°
- Одесса+29°... +15°
- Полтава+30°... +17°
- Ровно+27°... +15°
- Симферополь+31°... +15°
- Сумы+29°... +13°
- Тернополь+29°... +15°
- Харьков+31°... +15°
- Херсон+33°... +16°
- Хмельницкий+28°... +16°
- Черкассы+31°... +15°
- Чернигов+31°... +14°
- Черновцы+30°... +16°