Осадков в столице сегодня не ожидается, но усилится ветер.

Начало новой рабочей недели в Киеве, 15 сентября, будет теплым, но ветреным. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.

Утром столбики термометров покажут +15°, а днем температура максимально поднимется до +23°. Ожидается облачная погода с прояснениями, без дождей.

Осенней свежести добавит южный и юго-восточный ветер, скорость которого будет 7-12 м/с. Правда, этот ветер надует в столицу тепло и уже завтра ожидается температура еще выше. Атмосферное давление пониженное - 750 миллиметров ртутного столба.

Погода сегодня - прогноз на 15 сентября

Во Львове в понедельник будет переменная облачность. Ночью +12°, днем +19°, дождь.

В Луцке будет переменная облачность, ночью +12°, днем +20°, дождь.

В Ривне сегодня ожидается переменная облачность, ночью +12°, днем +20°.

В Тернополе 15 сентября ночью будет +12°, днем +20°, переменная облачность, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +12°, днем +21°.

В Ивано-Франковске будет переменная облачность, дождь, ночью +12°, днем +20°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +12°, днем +20°, переменная облачность, дождь.

В Черновцах в понедельник - переменная облачность, ночью +12°, днем +20°.

В Виннице сегодня будет +10°...+22°, переменная облачность.

В Житомире в понедельник ночью будет +12°, днем +24°, переменная облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +10°...+24°, переменная облачность.

В Черкассах сегодня будет ночью +12°, днем +24°, переменная облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +26°, переменная облачность.

В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +12°...+24°.

В Одессе 15 сентября - переменная облачность, температура ночью +17°, днем +24°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +12°, днем +26°, переменная облачность.

В Николаеве сегодня будет переменная облачность, ночью +12°, днем +26°.

В Запорожье температура ночью +11°, днем +26°, переменная облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +10°, а днем +24°, переменная облачность.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +11°, днем +25°.

В Днепре температура ночью будет +12°, днем +24°, переменная облачность.

В Симферополе в понедельник будет переменная облачность, +12°...+26°.

В Краматорске сегодня будет ясно, температура ночью +9°, днем +25°.

В Северодонецке - практически безоблано, температура ночью +8°, днем +25°.

