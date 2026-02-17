В Украине завтра будут отключать свет: графики отключений на 18 февраля

Для промышленных потребителей будут применяться графики ограничения мощности.

В среду, 18 февраля, во всех регионах Украины в течение суток будут применяться графики почасовых отключений света.

Как сообщили в НЭК "Укрэнерго", для промышленных потребителей будут применяться графики ограничения мощности.

"Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что ситуация в энергосистеме может измениться. В "Укрэнерго" советуют узнавать время и объем применения отключений на официальных страницах облэнерго в соответствующем регионе.

Ситуация в энергетике Украины

Россия в ночь на 17 февраля в очередной раз массированно атаковала дронами и ракетами украинскую энергетику. В результате ударов частично остались без света потребители в Днепропетровской, Одесской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областях. Также фиксируется нарушение теплоснабжения в Сумах и Одессе.

Ночная атака России на Украину не имела критических последствий для энергосистемы, однако временно ухудшила ситуацию с тепло- и электроснабжением в отдельных регионах, рассказал УНИАН научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев.

По его словам, целью очередной атаки преимущественно стали объекты генерации и трансформаторные подстанции облэнерго в отдельных регионах Украины, и не все дроны и ракеты удалось сбить.

