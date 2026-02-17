Гороскоп на неделю по картам Таро: Овнам - проявить себя, Козерогам - сила и поддержка

Тельцам советуют двигаться вперёд, не оглядываясь.

Составлен гороскоп на неделю до 22 февраля 2026 года по картам Таро Таро. Общие карты недели - "Четверка Кубков", "Король Жезлов" и "Пятерка Жезлов" в перевёрнутом положении. Они говорят о том, что прошлые усилия могли не дать желаемого результата, но это не ошибка - это сигнал к тому, что ваша истинная миссия ещё впереди. На этой неделе вы пробуждаетесь к своей силе и готовности занять ту уникальную роль, которая предназначена только вам.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Овен

Карта Таро: "Пятерка Мечей". Овны, эта неделя покажет, где именно вы испытываете внутренний конфликт. "Пятерка Мечей" указывает на то, что причина трудностей – в вашей перспективе. Возможно, вы пытаетесь победить во внешнем споре, но истинная сила в том, чтобы использовать свои уникальные способности и проявить себя в том, что доступно только вам. 16 февраля, во время убывающей Луны в Водолее, особенно важно оставаться верными себе. Не стремитесь соревноваться ради победы – сияйте своей уникальностью, ведь именно в этом проявляется ваша истинная энергия.

Телец

Карта Таро: "Пятерка Мечей" (перевёрнутая). Тельцы, карта в перевёрнутом положении напоминает: чужие проблемы – не ваши. На этой неделе вы сможете поддерживать близких, не беря на себя их бремя или ограничения. "Пятерка Мечей" перевёрнутая советует отпустить старые привязки и сосредоточиться на том, что делает вас счастливыми. Новолуние и солнечное затмение в Водолее подарят вам дополнительный импульс к эмоциональной независимости. Это время для смелого выбора – двигаться вперёд, не оглядываясь на тех, кто не понимает ваши цели.

Близнецы

Карта Таро: "Иерофант". Близнецы, на этой неделе ваша мудрость выходит на первый план. "Иерофант" указывает, что вы будете опорой для других, даже если обычно не стремитесь к этому. Люди вокруг вас заметят ваши знания и опыт без лишних объяснений. Особенно к концу недели, когда Луна перейдёт из Овна в Телец, те, кто ранее сомневался или критиковал вас, поймут вашу ценность. Ваша способность видеть суть вещей и давать точные советы будет востребована и признана, даже если они сами только сейчас это осознают.

Рак

Карта Таро: "Туз Пентаклей". Раки, "Туз Пентаклей" предвещает новые возможности и изобилие. На этой неделе новолуние и солнечное затмение в Водолее усилят старт новых проектов и начинаний. Это шанс, который можно сравнить с энергетическим взрывом – ваша жизнь получит неожиданный поток вдохновения и ресурсов. Подумайте, чего вы давно хотели достичь или попробовать. Энергия недели благоприятствует смелым решениям и уверенным действиям. Ваши усилия будут замечены, а возможности, открывающиеся сейчас, могут заложить фундамент на долгие годы.

Лев

Карта Таро: "Королева Жезлов" (перевёрнутая). Львы, вы можете почувствовать сомнения в себе или дискомфорт в привычной роли. Перевёрнутая "Королева Жезлов" напоминает, что недовольство своим положением – это сигнал к переменам. 18 февраля, с началом сезона Рыб, вы ощутите прилив уверенности и сил для нового шага. Соединение Сатурна с Нептуном 20 февраля подсказывает: двигаться вперед важно несмотря ни на что. Ваши способности и энергия помогут преодолеть любые трудности, а действия на этой неделе станут основой для будущих достижений.

Дева

Карта Таро: "Двойка Жезлов". Девы, "Двойка Жезлов" призывает действовать. Сейчас идеальное время для смелых решений и расширения своих горизонтов. Энергия недели, включая новолуние и солнечное затмение, благоприятствует началу новых проектов, экспериментов и поиска свежих подходов. Следуйте своей интуиции, открывайтесь для нового опыта, и вы увидите, как открываются возможности, которые ранее казались недоступными. Этот период – шанс проявить инициативу и продвинуться к своим целям.

Весы

Карта Таро: "Двойка Мечей". Весы, на этой неделе важно говорить правду и отстаивать свои границы. "Двойка Мечей" напоминает: если вы не проявите инициативу, уважение не придёт само. С 16 по 19 февраля обратите внимание на коммуникацию и будьте готовы отстаивать свои права. Это время, когда ваши усилия по самовыражению и честному диалогу будут максимально эффективны, а окружающие начнут замечать вашу решимость и уверенность.

Скорпион

Карта Таро: "Маг" (перевёрнутый). Скорпионы, перевёрнутый "Маг" указывает на ситуации, которые выходят за пределы вашего контроля. Не тратьте энергию на попытки исправить то, что вам не подвластно. Энергия Водолея подталкивает вас к смене фокуса: сосредоточьтесь на том, что действительно имеет значение и находится в вашей власти. Это позволит не только снизить стресс, но и обрести внутренний баланс, а также увидеть новые возможности там, где раньше казалось, что выхода нет.

Стрелец

Карта Таро: "Девятка Мечей". Стрельцы, "Девятка Мечей" напоминает: не стоит позволять прошлым трудностям управлять вашим будущим. Эти "болезни роста" – признак того, что вы исцеляетесь и укрепляетесь. 16 февраля убывающая Луна в Водолее поддерживает вас в принятии своих эмоций и силы. 17 февраля новолуние и солнечное затмение создают возможность вывести это внутреннее преодоление на новый уровень, закрепив достигнутый прогресс и усилив уверенность в собственных способностях.

Козерог

Карты Таро: "Двойка Пентаклей" и "Тройка Пентаклей". Козероги, на этой неделе карты подчеркивают значимость командной работы и продуктивного взаимодействия с окружающими. "Двойка Пентаклей" и "Тройка Пентаклей" указывают на то, что теперь пришло время оценить своих коллег и партнёров, выбрать тех, кто поддерживает ваши цели, и правильно распределить ресурсы. Прошедшие события и хаос последних недель дают ценную информацию о том, где ваша сила, а где нужна поддержка.

Водолей

Карта Таро: "Умеренность". Водолеи, ваша энергия этой недели связана с терпением и целеустремлённостью. "Умеренность" напоминает: важно сохранять баланс между собственным самосознанием и ожиданиями других. Убывающий серп 16-го и новолуние с солнечным затмением 17-го числа благоприятствуют самопознанию и укреплению внутренней гармонии. Будьте смелы, проявляйте себя и следуйте своим уникальным желаниям – это время открывает новые возможности для роста и реализации потенциала.

Рыбы

Карта Таро: "Король Жезлов". Рыбы, "Король Жезлов" приносит открытие, которое может изменить ваше представление о собственном пути. На этой неделе вы сможете увидеть новые горизонты и возможности, которые раньше оставались скрытыми. Энергия новолуния и солнечного затмения в Водолее усиливает вашу способность действовать решительно и уверенно. Этот период подталкивает вас к действиям, которые помогут реализовать потенциал и приблизят к исполнению желаний, о которых вы давно мечтали.

Вас также могут заинтересовать новости: