Украинский народ отклонит мирное соглашение, предусматривающее выход из Донбасса, - Зеленский

Украинский народ отклонит мирное соглашение, которое предусматривает односторонний выход Украины из восточного региона Донбасса и передачу его России, заявил президент Владимир Зеленский в интервью Axios во вторник, 17 февраля.

Издание отмечает, что во время разговора с Зеленским украинские и российские переговорщики встретились в Женеве для третьего раунда прямых переговоров. Главной спорной точкой является контроль над Донбассом, около 10% которого все еще находится под контролем Украины.

"Россия должна отвести свои войска на такое же расстояние – такие условия отвода ВСУ из Донбасса", - сказал Зеленский.

Как рассказал президент Украины, американские посредники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сообщили ему, что Россия действительно хочет закончить войну и он должен согласовать это со своей делегацией перед началом переговоров.

Однако, как говорится в статье, Зеленский дал понять, что он гораздо более пессимистичен. Президент Украины посоветовал Уиткоффу и Кушнеру не пытаться заставить его продавать видение мира, которое его собственный народ сочтет "неудачной историей".

Также Зеленский поделился, что считает "нечестным" то, что президент США Дональд Трамп продолжает публично призывать Украину, а не Россию, идти на уступки ради мира.

Президент Украины добавил, что хотя Трампу, возможно, легче оказывать давление на Украину, чем на гораздо большую Россию, путь к созданию длительного мира не заключается в том, чтобы "дать победу" российскому президенту Владимиру Путину.

Издание отмечает, что глава Белого дома дважды за последние дни заявил, что обязанность пойти на уступки лежит на Зеленском.

"Я надеюсь, что это только его тактика, а не окончательное решение", - сказал президент Украины в интервью Axios.

Зеленский также поблагодарил Трампа за его миротворческие усилия. Он отметил, что его разговоры с Кушнером и Уиткоффом не сопровождаются давлением, которое Трамп применяет публично.

"Мы уважаем друг друга", - сказал он, добавив, что он "не такой человек", который легко поддается давлению.

Ранее УНИАН сообщал, что в Женеве на очередном раунде переговоров между Украиной, Россией и США, по данным la Repubblica, также присутствуют представители Италии, Германии, Франции и Великобритании. Добавляется, что трехсторонние переговоры по Украине проходят по пяти направлениям: территориальные, военные, политические, экономические и вопросы безопасности. Издание утверждает, что Италия следит за ходом третьей переговорной сессии наряду с Германией, Францией и Великобританией. По итогам переговоров украинская сторона рассчитывает на встречу с представителями Великобритании, Германии и Франции, а возможно и США.

Также мы писали, что государственный секретарь США Марко Рубио во время визита в Венгрию заявил, что США никого не заставляют соглашаться на мирное соглашение о завершении войны. В то же время Рубио подчеркнул, что Вашингтон заинтересован в завершении российско-украинской войны. Он добавил, что США – это единственная нация в мире, которой под силу посадить обе стороны за стол переговоров. Госсекретарь США отметил, что ООН не смогла этого сделать, как и ни одна страна Европы.

