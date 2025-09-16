Синоптики предупреждают о непогоде, которая надвигается на город.

Сегодня утром, 16 августа, во Львове срочно объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову в ближайший час с сохранением до конца суток 16 сентября гроза, значительный дождь", - прогнозируют синоптики.

Непогода, по их данным, будет бушевать и по Львовской области.

"По территории Львовской области в ближайший час с сохранением до конца суток 16 сентября грозы, местами значительные дожди", - предупредили они.

Из-за непогоды на Львовщине введен І уровень опасности, желтый.

16 сентября погоду на Львовщине будет определять прохождение атмосферных фронтов с северо-запада.

Ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, а днем пройдут умеренные, местами значительные дожди, местами грозы. Ночью и утром будет наблюдаться слабый туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура по области повысится до +15°...+20°. Во Львове столбики термометров максимально покажут +17°...+19°.

В целом, по словам синоптиков, на этой рабочей неделе на Львовщине ожидается прохладная погода.

В начале недели прогнозируются кратковременные дожди, местами значительные. Ветер будет преобладать западного направления, умеренный. Однако уже ближе к выходным осадки прекратятся, а дневные температуры постепенно будут повышаться. Ночью ожидается, что столбики термометров могут опуститься до +5°, днем в течение недели от +14°...+19° до +19°...+24°.

