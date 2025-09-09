На сегодня объявлен желтый уровень опасности.

Во Львове на вторник, 9 сентября, объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову 9 сентября гроза, днем шквал 15-20 м/с", - говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, по территории Львовской области также будут грозы, днем местами шквал 15-20 м/с и град.

Из-за этого на Львовщине объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода во Львове - прогноз на 9 сентября

9 сентября погоду на Львовщине будет определять влияние атмосферных фронтов.

По Львовской области будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди. Грозы, днем местами град. Утром будет наблюдаться слабый туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы будут достигать 15-20 м/с. Температура днем +20°...+25°.

Во Львове сегодня также будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь. Гроза. Утром образуется слабый туман. Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с, днем шквал будет достигать 15-20 м/с. Столбики термометров немного снизятся и покажут +21°...+23°.

