Во Львове на вторник, 9 сентября, объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
"По городу Львову 9 сентября гроза, днем шквал 15-20 м/с", - говорится в прогнозе.
По данным синоптиков, по территории Львовской области также будут грозы, днем местами шквал 15-20 м/с и град.
Из-за этого на Львовщине объявлен І уровень опасности, желтый.
Погода во Львове - прогноз на 9 сентября
9 сентября погоду на Львовщине будет определять влияние атмосферных фронтов.
По Львовской области будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди. Грозы, днем местами град. Утром будет наблюдаться слабый туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы будут достигать 15-20 м/с. Температура днем +20°...+25°.
Во Львове сегодня также будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь. Гроза. Утром образуется слабый туман. Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с, днем шквал будет достигать 15-20 м/с. Столбики термометров немного снизятся и покажут +21°...+23°.