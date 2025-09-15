Во вторник, 16 сентября, в Украине ожидается контрастная погода. На западе страны, а также в Житомирской области пройдут дожди, а столбики термометров покажут +17°...+21°. В то же время на остальной территории ожидается переменная облачность. Благодаря солнечным прояснениями воздух прогреется до +21°...+26°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +9°, днем +25°.
- Во Львове во вторник будет переменная облачность. Ночью +10°, днем +19°, дождь.
- В Луцке будет переменная облачность, ночью +11°, днем +19°, дождь.
- В Ривне завтра ожидается переменная облачность, ночью +10°, днем +21°, дождь.
- В Тернополе 16 сентября ночью будет +11°, днем +19°, переменная облачность, дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +11°, днем +21°, дождь.
- В Ивано-Франковске будет переменная облачность, дождь, ночью +10°, днем +21°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +10°, днем +20°, переменная облачность, дождь.
- В Черновцах во вторник - переменная облачность, ночью +10°, днем +21°, дождь.
- В Виннице завтра будет +10°...+24°, переменная облачность.
- В Житомире во вторник ночью будет +11°, днем +23°, переменная облачность, дождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут +9°...+26°, переменная облачность.
- В Черкассах завтра будет ночью +12°, днем +24°, переменная облачность.
- В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +26°, переменная облачность.
- В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +10°...+24°.
- В Одессе 16 сентября - переменная облачность, температура ночью +13°, днем +25°.
- В Херсоне во вторник ночью будет +12°, днем +26°, переменная облачность.
- В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +12°, днем +26°.
- В Запорожье температура ночью +13°, днем +24°, переменная облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +9°, а днем +26°, переменная облачность.
- В Харькове - переменная облачность, температура ночью +10°, днем +26°.
- В Днепре температура ночью будет +13°, днем +26°, переменная облачность.
- В Симферополе во вторник будет переменная облачность, +13°...+24°.
- В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +8°, днем +24°.
- В Северодонецке - ясно, температура ночью +8°, днем +24°.
Приметы 16 сентября
Какая погода будет в этот день, такова и будет в последующие две недели.