В столице ожидаются постоянные колебания температуры.

В ближайшие дни температура в Киеве постоянно будет колебаться: периоды похолодания будут сменяться потеплением. Об этом на своей странице в Facebook рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

В частности, сегодня в столице ожидается лишь +6...+8 градусов, а уже в пятницу-субботу потеплеет до +10...+12 градусов. Однако и это тепло задержится ненадолго: в воскресенье снова похолодает до +8 градусов.

В начале новой недели, 17 ноября, снова ожидается повышение температуры до +12 градусов.

Погода в Украине - прогноз метеоролога

В ближайшее время в Украине существенного похолодания или снега не прогнозируется. Однако после 20 ноября температура может несколько снизиться. Об этом сообщила начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня в комментарии для Погода УНИАН.

По ее словам, предыдущие прогнозы относительно возможного похолодания после 15 ноября не подтвердились. В эти дни с севера будет "размываться" атмосферный фронт, поэтому 15-16 ноября ожидается преимущественно сухая погода, лишь на западе страны возможны небольшие дожди.

Ночью температура составит 0...+6°, днем +7...+13°. В западных и северных областях 16 ноября будет немного прохладнее, +4...+10°, тогда как на юге ожидается ночью +4...+10°, днем +10...+16°.

В начале следующей недели, отметила метеоролог, возможно кратковременное повышение температуры на 2-3 градуса, то есть в целом погода будет оставаться такой же, как и на этой неделе. В то же время кардинальных изменений пока не прогнозируется - ни существенного похолодания, ни снега в ближайшее время не будет.

После 20 ноября уже может быть определенное снижение температуры.

