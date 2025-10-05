Температура воздуха 6 октября особо не изменится, сообщила Диденко.

В понедельник, 6 октября, в Украине ожидается преимущественно облачная и влажная погода. Об этом говорится в прогнозе синоптика Наталки Диденко. По ее словам, дожди наиболее вероятны в западных областях, на остальной же территории Украины будет облачно, немного с моросью.

Температура воздуха, прогнозирует она, особо не изменится, в течение дня предполагается +12...+15 градусов, на юге и востоке аж +15...+20, привычно прохладнее в западных областях - местами +9...+12 градусов.

"В Киеве понедельник будет облачным, но еще все же не тотально серым, потому что вокруг много красивых листочков. Без существенных осадков, возможны туманы", - пишет Диденко.

Она добавила, что в течение дня 6 октября в столице ожидается +12...+14 градусов.

Как сообщал ранее УНИАН, устойчивого бабьего лета еще придется подождать. По данным синоптика Виталия Постриганя, новая рабочая неделя в Украине, по сравнению с нынешней, обещает больше тепла и меньше влаги.

Также он рассказал, какой будет грядущая зима в Украине. По его словам, "зимой будет зима и с высокой вероятностью очень похожа на зимы последних лет".

