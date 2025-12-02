Синоптик Наталья Диденко советует пешеходам приобрести светоотражающие ленты, потому что из-за пасмурной погоды видимость ограничена.

Несмотря на то, что на календаре уже зима, на улице продолжается синоптическая осень. Об этом в Фейсбук написала синоптик Наталья Диденко.

Она сообщила, что 3 декабря в Украине будет преобладать облачная влажная погода.

Дожди пройдут на севере, в центральных областях, на юге Украины.

На западе и востоке также будет облачно, но без осадков.

Температура воздуха без изменений, максимально +4+8, на юге +8+12 градусов.

В Киеве 3 декабря местами также пройдет дождь. Днем температура ожидается на уровне +5+7 градусов.

"Словом - зонты, капюшоны, крепкая обувь, яркие цвета на себя, цветы домой, калачики цветут круглый год, хлорофитум для котов зеленеет. Светоотражающие ленты - особенно на детей. И делать красивые фото в японском сдержанном стиле", - написала Диденко.

Какой будет погода в декабре

Напомним, что декабрь ожидается теплый. Синоптики прогнозируют среднемесячную температуру выше климатической нормы минимум на два градуса. В первой декаде месяца дождей будет мало, погода будет преимущественно туманной.

Первую неделю декабря будет сохраняться теплая и влажная погода, с туманами, но без значительных осадков. Согласно прогнозу воздушные потоки будут достаточно слабые - интенсивностью всего 3-8 м/c, но преобладать они будут преимущественно с юго-востока и востока.

В общем синоптики сообщили, что погода в декабре будет контрастной. Это означает, что в части регионов будут морозы, а в части наоборот - будет аномальное тепло. При этом снега пока ожидать не стоит.

