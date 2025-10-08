В Украине будет дождливая погода с довольно низкой температурой.

В четверг, 9 октября, в Украине будет преобладать влажная погода с дождями и невысокой температурой. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Она пояснила, что циклон будет смещаться из Крыма немного севернее и своим влиянием охватит практически всю нашу страну. Поэтому в четверг повсеместно будет преобладать облачная влажная погода с периодическими дождями.

По ее данным, крайний запад Украины, часть центра избегут серьезных осадков, а также днем погода улучшится в Одесской и Николаевской областях, однако все равно в Украине будет преобладать дождливая облачная погода.

"Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +10...+13 градусов, самая теплая полоса вытянется от Одесской области до Полтавщины, в ней ожидается +14...+19 градусов", - рассказала Наталья Диденко.

На Тернопольщине, Хмельнитчине и в Черновицкой области местами ниже +10 градусов. Также холодно будет в Карпатах.

Погода в Киеве

В Киеве 9 октября также будет облачно и сыро. Днем воздух максимально прогреется до +12 градусов.

"Одевайтесь по прогнозу, а лучше по погоде - шапки, козырьки, капюшоны, зонты не забудьте", - посоветовала эксперт.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии Погода УНИАН рассказала, что текущая неделя в Украине будет дождливой. Кроме того, будет падать давление и сохраняться влажная воздушная масса, за счет чего погода будет ощущаться прохладнее.

В частности, по ночам будет +8°...+13°, в западных и северных областях +3°...+9°. днем в большинстве областей +11°...+16°, а на юго-востоке +16°...+21°.

