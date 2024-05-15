Сообщается, что в тот день на курорте был очень сильный ливень.

На турецком курорте Сиде, который популярен среди британских отдыхающих, произошел пожар в результате удара молнии. Произошло это в воскресенье, 12 мая, около 16:00. Гости отеля уже покинули территорию, поэтому им ничего не угрожало, пишет The Independent.

Пол Мартин, который приехал на отдых с женой, двумя дочерьми и внучкой, рассказал, что это было завершение "очень сильной грозы".

Он также снял чрезвычайно сильный ливень и последствия удара молнии.

"Молния ударила в одну из пальм возле главного бассейна. К этому времени все туристы уже покинули бассейн, поскольку шел очень сильный дождь", - рассказал он журналистам.

На его видео можно увидеть, как ствол пальмы загорелся, когда персонал отеля проходил мимо нее.

"Не было никаких проблем с безопасностью. Команда сработала блестяще и быстро потушила огонь с помощью брандспойтов. К счастью, никто не пострадал. Мы были в безопасном месте, когда это произошло. Честно говоря, было совсем не страшно - просто шок от того, что мы когда-нибудь увидим настоящий удар молнии. Хорошая новость: прогнозируется, что до конца следующей недели будет солнечная погода", - подчеркнул Мартин.

В то же время местные власти предупредили о "внезапных наводнениях, паводках, молниях, локальном граде, внезапных сильных ветрах и кратковременных штормах, обледенении и замерзании в высокогорных и горных районах, а также перебоях в работе транспорта" в ближайшие дни.

"Сильные ливни могут вызвать наводнения и оползни по всей Турции, повредить дороги и мосты. Некоторые маршруты могут стать непроходимыми, что затруднит передвижение и сократит объем основных услуг", - добавили в Министерстве иностранных дел страны.

Удары молнии - последние новости

Как писал УНИАН, ранее в статую Свободы в США ударила молния. Чрезвычайно редкое явление удалось заснять британскому фотографу и оператору Дэну Мартленду.

Также сообщалось, что в Индонезии молния убила футболиста во время матча. В тот день небо было пасмурным, однако дождя не было. Мужчина упал сразу после удара, его доставили в больницу, однако он не выжил.

Вас также могут заинтересовать новости: