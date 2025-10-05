Сегодня геомагнитная обстановка должна немного стабилизироваться.

Гемагнитная обстановка начинает стабилизроваться. Магнитная буря, которая началась еще 29 сентября, сегодня должна ослабнут до уровня G1 - слабая магнитная буря. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

Скорость солнечного ветра остаётся повышенной из-за продолжающегося влияния корональной дыры, хотя и несколько снизится сегодня. Ожидаются продолжительные периоды активночти, с возможным пиком G1.

Тем временем на Солнце произошла новая вспышка. Как сообщается, она произошла 3 октября в активной области вблизи центра солнечного диска. Также есть вероятность, что был и выброс корональной массы.

Предварительные данные указывают на то, что вспышка может быть относительно медленной, хотя вполне возможно наличие направленного на Землю компонента.

Прогнозы указывают на то, что новая магнитная буря может начаться в начала новой недели, возможно, во второй половине понедельника или во вторник.

Магнитные бури - что важно знать

Магнитные бури – это естественные возмущения в магнитном поле Земли, вызванные солнечными вспышками и выбросами плазмы. Они могут влиять как на работу техники, так и на самочувствие человека: вызывать головные боли, усталость, бессонницу или перепады давления. Особенно чувствительны люди с сердечно-сосудистыми проблемами. В дни повышенной солнечной активности следует больше отдыхать, избегать переутомления, пить достаточно воды и снизить употребление кофеина и алкоголя.

