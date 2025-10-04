4 октября магнитная буря продолжится.

Магнитная буря, которая началась на Земле еще в коце сентября, продолжится и сегодня. По своей силе она должна быть слабой - уровня G1. Об этом свжительствуют данные Британской геологической службы.

Как сообщается, скорость солнечного ветра остаётся повышенной из-за продолжающегося влияния корональной дыры. Это влияние, вероятно, сохранится в течение ближайших нескольких дней. Хотя ожидается, что оно снизится к 5 октября.

Учитывая недавнее усиление геомагнитной активности, которое вызвало воздействие высокоскоростного потока и прохождение медленного коронального выброса массы, ожидается дальнейшая активность с преобладанием активных условий. Также есть вероятность умеренной магнитной бури уровня G2.

Видео дня

Магнитные бури - как защитить организм

Считается, что магнитные бури могут влиять на самочувствие, вызывая усталость, головную боль или бессонницу.

Чтобы уменьшить их влияние, важно больше отдыхать и избегать переутомления. Рекомендуется пить достаточно воды, ограничить употребление кофе и алкоголя. Полезны будут прогулки на свежем воздухе и легкая физическая активность. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует иметь при себе лекарства и следовать советам врача.

