Уже сегодня геомагнитная активность усилится.

28 сентября геомагнитная обстановка останется в целом спокойной, но полностью расслабляться пока рано. По данным Британской геологической службы, сейчас условия оцениваются как QUIET, то есть тихие, хотя скорость солнечного ветра немного выше обычного. Это связано с влиянием корональной дыры, которое постепенно ослабевает.

Однако в течение суток возможны изменения. Влияние двух меньших корональных дыр во второй половине дня может вызвать отдельные периоды более активной геомагнитной активности. Кроме того, существует вероятность, что Земли коснется краем медленный корональный выброс массы, который произошел на Солнце 24 сентября. Уверенность в прогнозе невысокая из-за недостатка изображений, но специалисты не исключают, что при совпадении этого удара с потоками высокоскоростного солнечного ветра от корональных дыр 29 сентября активность может достичь уровня слабой бури G1.

Таким образом, 28 сентября ожидается в основном спокойный фон с возможными кратковременными всплесками активности. Вероятность перехода в состояние слабой бури 29 сентября остается небольшой, но полностью исключать ее нельзя.

Напомним, 24 сентября на Солнце произошла вспышка класса М1. Это средняя по своей силе вспышка.

