На протяжении последних дней солнечная активность была относительно невысокой.

Сегодня,6 октября 2025 года, ожидается умеренное геомагнитное возмущение магнитная буря полного масштаба маловероятна, но слабые колебания магнитного поля возможны.

По оценкам meteoagent, геомагнитный индекс Kp может достичь уровня 4, что соответствует "возбужденной" магнитосфере, но не считается бурей сильной категории.

Вероятность возникновения заметных магнитных бурь сегодня оценивается около 27 %.

Согласно данным Британской геологической службы, на протяжении 4-6 октября, солнечная активность была относительно невысокой, что снижает шансы на мощные выбросы.

Магнитные бури - как защитить оргиназм во время шторма

Чтобы уменьшить возможное негативное воздействие:

Обеспечьте себе полноценный сон (7–8 часов).

Избегайте чрезмерной физической нагрузки, особенно интенсивных тренировок.

Минимизируйте кофеин, алкоголь, тяжелую пищу; питайтесь легко и сбалансировано.

Уделяйте время отдыху, расслабляющим техникам и прогулкам.

Метеочувствительным людям важно контролировать давление и другие показатели здоровья, при ухудшении обязательно обращаться к варчу.

