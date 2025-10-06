Новая рабочая неделя в Украине начнется без резких изменений погоды. Температура существенно не изменится, а небольшие осенние дожди продолжатся местами по всей стране. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +8°, днем +14°, небольшой дождь.
- Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью +5°, днем +15°, небольшой дождь.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +15°, небольшой дождь.
- В Ривне сегодня облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +15°, небольшой дождь.
- В Тернополе 6 октября ночью будет +5°, днем +13°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +13°, небольшой дождь.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +13°, небольшой дождь.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +5°, днем +14°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +13°. небольшой дождь.
- В Виннице сегодня будет +7°...+13°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Житомире в понедельник ночью будет +7°, днем ++13°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут +6°...+14°, облачно с прояснениями.
- В Черкассах сегодня будет ночью +7°, днем +16°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +15°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +7°...+16°, небольшой дождь.
- В Одессе 6 октября - облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +18°, небольшой дождь.
- В Херсоне в понедельник ночью будет +9°, днем +19°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Николаеве сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +19°, небольшой дождь.
- В Запорожье температура ночью +9°, днем +19°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +6°, а днем +14°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +17°, небольшой дождь.
- В Днепре температура ночью будет +6°, днем +17°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
- В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, +9°...+19°, небольшой дождь.
- В Краматорске сегодня будет переменная облачность, температура ночью +7°, днем +19°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +19°.
6 октября - какой сегодня праздник, приметы погоды
6 окрября - день памяти святого апостола Фомы. По приметам, если в лесу мало грибов, то зима будет холодная.