Сегодня, 3 октября, магнитная буря продолжится.

Перед выходными, 3 октября, на Земле ожидается магнитная буря. Об этом свидетельствуют данные Британской геологической службы.

Сообщается, что скорость солнечного ветра остаётся повышенной из-за влияния корональной дыры. Постепенно сила мганитной бури должна ослабнуть, но пока она достигает уровня G2 - умеренная магнитная буря.

В ближайшие дни также есть вероятность слабых магнитных бурь уровня G1.

Как сообщает The Watchers, повышенная геомагнитная активность началась в еще 29 сентября и сохраняется с тех пор, чему способствует положение Земли вблизи точки осеннего равноденствия.

Согласно текущему прогнозу, активность уровней G1–G2 сохранится до 4 октября, поскольку Земля остаётся связанной с корональной дырой.

Как защититься от магнитных бурь - советы

Магнитные бури возникают из-за солнечной активности и могут влиять на самочувствие и технику. Чтобы минимизировать последствия, соблюдайте простые меры: больше отдыхайте, избегайте стрессов, контролируйте давление и ограничьте кофеин и алкоголь. Людям с хроническими болезнями сердца и сосудов лучше заранее проконсультироваться с врачом.

