Магнитные бури перед выходными: будет ли шторм 20 февраля (график)

Корональная дыра на Солнце все еще влияет на нашу планету, но уже не так сильно.

В последние дни на Земле фиксировали небольшие магнитные бури, однако уже в течение 20-21 февраля они прекратятся. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

В целом ожидаются спокойные геомагнитные условия. Есть вероятность активных периодов из-за сохраняющегося влияния корональной дыры.

Также не исключено, что сегодня еще может быть магнитная буря уровня G1 (слабая), но это будет кратковременное явление.

По прогнозу, с 21-22 февраля ситуация уже будет полностью спокойная.

Магнитные бури - что важно знать

Магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце, когда в сторону Земли выбрасываются потоки заряженных частиц. Достигнув магнитосферы, они вызывают её возмущение.

В такие дни возможны сбои в работе спутниковой связи и навигации, а также появление полярных сияний.

считается также, что некоторые люди могут хуже себя чувствовать во время магнитных бурь. У них появляется гловная боль, усталость, скачки давления и другие неприятные симптомы. Полностью избежать влияния невозможно, но обычно советуют в периоды геомагнитной активности больше отдыхать, пить достаточно воды и снижать уровень стресса.

