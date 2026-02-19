Ученые назвали дату, когда закончится магнитная буря (график)

Сегодня, 19 февраля, еще будет штормить.

Несколько дней назад на Земле началась небольшая магнитная буря и сегодня, 19 февраля, она продолжится. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

По словам ученых, на нашу планету продолжает действовать корональная дыра на Солнце. Поток из нее постепенно ослабевает, но 19 и 20 февраля все же есть вероятность кратковременных магнитных бурь уровня G1.

Также сообщается, что 16 февраля на Солнце произошел выброс корональной массы. Его касательный удар также поспособствует повышению геомагнитной активности сегодня и завтра.

Видео дня

По прогнозу, 21 февраля ситуация должна нормализоваться и магнитной бури уже не будет.

Магнитные бури - как защититься

Магнитные бури - это реакция магнитного поля Земли на вспышки и выбросы плазмы на Солнце.

Считается, что в такие периоды метеочувствительные люди могут ощущать головную боль, усталость, перепады давления и проблемы со сном.

Полностью "защититься" от бури невозможно, но можно снизить нагрузку на организм. Обычно советуют высыпаться, пить достаточно воды, избегать переутомления и стресса, ограничить кофе и алкоголь. Полезны лёгкие прогулки на свежем воздухе и умеренная физическая активность. Людям с хроническими заболеваниями важно контролировать давление и соблюдать рекомендации врача.

Вас также могут заинтересовать новости: