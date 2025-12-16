Высокоскоростной поток из большой корональной дыры усилит солнечный ветер.

Сегодня, 16 декабря, и в ближайшие дни сильных магонитных бурь не ожидается, однако слабые возмущения все же будут. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

Как сообщается, в последнее время параметры солнечного ветра вернулись к нормальным значениям, поскольку влияние высокоскоростного потока из корональной дыры ослабевает.

Ожидается, что другой высокоскоростной поток из большой корональной дыры усилит солнечный ветер в течение 16-18 декабря что, вероятно, приведет к некоторым активным геомагнитным условиям с небольшой вероятностью периодов магнитных бурь уровня G1.

Видео дня

Также сообщается, что 15 декабря на Солнце произошел выброс корональной массы. Предварительно известно, что он не имеет компонента, направленного к Земле.

Магнитные бури - что важно знать

Магнитные бури - это реакция магнитного поля Земли на вспышки активности на Солнце. Потоки заряженных частиц, достигая нашей планеты, могут вызывать колебания магнитосферы. В такие периоды некоторые люди отмечают ухудшение самочувствия: головную боль, усталость, перепады давления или проблемы со сном. Также магнитные бури способны влиять на работу спутников, навигационных систем и радиосвязи. Специалисты советуют в дни повышенной геомагнитной активности избегать перегрузок, пить больше воды и уделять внимание отдыху.

