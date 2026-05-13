NYT: Иран сохранил 70% ракетного арсенала, несмотря на заявления Трампа о 'полном разгроме'

Данные разведки свидетельствуют о том, что Тегеран сохранил до 70 % ракетного потенциала и большинство подземных военных объектов, несмотря на удары США и Израиля.

Иран сохранил значительную часть своего ракетного потенциала, несмотря на масштабную военную кампанию США и Израиля. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с данными американской разведки.

По оценкам разведки США, Иран имеет оперативный доступ к 30 из 33 ракетных объектов вдоль Ормузского пролива. Это вызывает беспокойство в Вашингтоне, поскольку через эту водную артерию проходит около пятой части мирового потребления нефти.

Разведка считает, что иранские военные могут использовать мобильные пусковые установки для перемещения ракет между объектами или даже запускать их непосредственно из подземных комплексов.

Лишь три ракетные площадки у пролива в настоящее время оцениваются как полностью недоступные.

По оценкам:

Иран сохранил около 70% мобильных пусковых установок;

примерно 70% довоенного ракетного арсенала остаются функциональными;

около 90% подземных хранилищ и пусковых комплексов остаются частично или полностью пригодными к использованию.

Речь идет как о баллистических ракетах, способных поражать цели в регионе, так и о крылатых ракетах меньшей дальности.

Оценки противоречат заявлениям Трампа и Пентагона

Новые разведданные противоречат публичным заявлениям президента США Дональда Трампа и главы Пентагона Пита Хегсета, которые ранее утверждали, что иранская армия была фактически уничтожена.

Трамп заявлял, что у Ирана "почти ничего не осталось в военном смысле", а Хегсет говорил, что операция "Эпическая ярость" якобы сделала иранские силы "неспособными к боевым действиям на долгие годы".

Впрочем, данные разведки, подготовленные менее чем через месяц после этих заявлений, показывают иную картину.

США израсходовали значительную часть запасов ракет

The New York Times отмечает, что война серьезно истощила американские запасы боеприпасов. В ходе операции США использовали:

около 1100 дальнобойных крылатых ракет;

более 1000 ракет Tomahawk;

более 1300 ракет-перехватчиков Patriot.

По данным издания, пополнение этих запасов может занять годы.

Из-за ограниченного количества бомб для уничтожения бункеров американские военные часто пытались не разрушать подземные комплексы полностью, а блокировать входы в них.

В Пентагоне также учитывали необходимость сохранять часть арсенала на случай потенциального конфликта с Китаем или Северной Кореей.

Война в Иране – последние новости

Как сообщал УНИАН, Израиль обеспокоен тем, что президент США Дональд Трамп может заключить соглашение с Ираном, не решив некоторых ключевых вопросов, которые изначально и стали причиной начала войны между этими двумя странами.

По данным источников CNN, соглашение, которое оставит ядерную программу Тегерана частично неизменной, обойдя такие вопросы, как баллистические ракеты и поддержка региональных союзников, заставит Израиль рассматривать войну как незавершенную.

