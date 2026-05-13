Почему Путин взялся пугать 'Сарматом' и 'Орешником': ISW указал на 2 причины

Одна из причин – отсутствие успехов российских войск на поле боя.

Заявления российского диктатора Владимира Путина о новых испытаниях ракет обусловлены его желанием "продемонстрировать военную силу" после очевидной неспособности обеспечить безопасность парада 9 мая, а также отвлечь внимание от неудач своей армии на поле боя. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"Позирование Путина в отношении "Сармата" имеет целью скрыть его слабость, которая стала очевидной из-за необходимости попросить Украину обязаться не наносить удары по параду Победы в России 9 мая", – говорится в отчете.

Аналитики напомнили, что удары Украины "выявили слабость и неспособность России надежно защищать свои глубокие тыловые районы", в частности столицу. В результате Россия провела свой парад в значительно сокращенном виде.

Теперь Путин, вероятно, испытательным запуском ракеты "Сармат" и своей риторикой хочет "скрыть тот факт, что именно Украина, а не Россия, гарантировала безопасность Парада Победы в Москве", отметили в ISW.

Кроме того, как считают в Институте изучения войны, диктатор также стремится отвлечь внимание от ухудшения результатов наступления России на поле боя.

По их словам, с октября 2025 года темпы продвижения РФ ежемесячно снижались. Это привело даже к тому, что российские войска впервые с момента вторжения в Украину в Курскую область в 2024 году "фактически понесли чистую потерю территории на театре военных действий", а уровень набора российских войск впервые за войну "опустился ниже уровня восполнения в январе 2026 года".

"Российские войска начали свое весенне-летнее наступление 2026 года против украинского крепостного пояса в середине марта 2026 года, но эти усилия не привели к значительным оперативным продвижениям. Украинские контратаки отбили значительную часть Купянска, начиная с ноября 2025 года, освободили более 400 квадратных километров на юге Украины зимой и весной 2026 года, а недавно, в конце апреля 2026 года, освободили несколько населенных пунктов в западной Запорожской области", – пишут аналитики.

По их словам, Силы обороны Украины заставили Россию выбирать между защитой от украинских контратак и распределением людских ресурсов и сил на приоритетные сектора линии фронта. В то же время "теория победы" Путина заключается в том, что российские войска одновременно продвигаются по всему театру военных действий и близки к разрушению украинских линий.

Между тем линии обороны Украины не просто держатся, "но и украинским войскам удалось перехватить тактическую инициативу на нескольких участках линии фронта, даже несмотря на то, что Россия продолжает терять непропорционально большое количество человеческих ресурсов для достижения минимальных успехов", отметили в ISW.

Заявления Путина о разработках ракет

Как сообщал ранее УНИАН, 12 мая Путин похвастался испытанием ракеты "Сармат". По его словам, в конце текущего года этот комплекс будет поставлен на боевое дежурство. Также он сказал, что работы над комплексами "Посейдон" и "Буревестник" находятся на завершающей стадии, что дальность применения "Сармата" может составлять более 35 тысяч километров и что баллистическая ракета "Орешник" может оснащаться ядерными боеголовками.

Кроме того, диктатор заявил, что Россия успешно применяет гиперзвуковые ракеты "Кинжал" против Украины и "работает над их точностью в неядерном оснащении".

К тому же стало известно, что Россия запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат". Минобороны РФ обнародовало кадры нового испытания ракетного комплекса. По словам командующего Ракетными войсками стратегического назначения (РВСП) России Сергея Каракаева, "Сармат" превосходит своего предшественника – ракетный комплекс "Воевода" – по дальности, полезной нагрузке и возможностям преодоления противоракетной обороны.

