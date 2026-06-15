В Украину возвращается летнее тепло: температура подскочит до +30°

Температура будет повышаться постепенно в течение всей недели.

На этой неделе, с 15 по 21 июня, в Украине станет заметно теплее, а местами даже жарко. Температура постпенно повысится по всей стране. К концу недели столбики термометров будут показывать +28°...+33°. В то же время ожидаются периодические дожди и грозы. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Начнется неделя с кратковременных небольших дождей и довольно сдержанной температуры. На юге и западе ожидается +15°...+20°, в центре +18°...+22°, а на юге и востоке - до +26°.

Во вторник, 16 июня, местами по Украине также пройдут кратковременные дожди. На западе и севере уже будет +17°...+21°, а на остальной территории - комфортные для лета +20°...+25°.

Видео дня

В среду, 17 июня, на западе и севере потеплеет до +19°...+23°, в цетнральной части и на востоке будет до +25°, а на юге воздух прогреется до +27°. Солнца станет больше, а небольших кратковременных дождей - меньше.

В середине недели небольшие дождики покапают только по северу и югу Украины. Температура останется без существенных изменений.

Перед выходными, 19 июня, уже практически по всей украине установится ясная и безоблачная погода с большим количеством солнца. За счет этого температура повысится до +23°...+27° по всей стране, на западе местами - до +30°.

На выходных жара в Украине окрепнет. Местами еще покапают небольшие дожди, но в большинстве областей будет ясно, сухо и безоблачно. Воздух прогреется до +25°...+28°, на юге и западе - до +30°...+33°.

Напомним, на егодня, 15 июня, в Украине объявили предупреждаение о грозах, граде и шквалах. непогода ожидается днем на востоке страны, а также в Днепропетровской, Запорожской областях и в Крыму.

Вас также могут заинтересовать новости: