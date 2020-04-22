На юге США пронеслись несколько торнадо (видео)

10:58, 22 апреля 2020
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Три человека погибли.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В южных штатах США прошли штормы и пронеслись несколько торнадо. 

Жертвами непогоды в США стали более 30 человек

В результате удара стихии в штатах Миссисипи, Алабама и Джорджия погибли три человека, сообщает Stormnews со ссылкой на The Weather Channel.

От непогоды также пострадал также штат Флорида. Разрушены и повреждены десятки домов, повалено большое количество деревьев. Десятки тысяч клиентов остались без электроснабжения.

Напомним, на уезд Пинтан Цяньнань-Буи-Мяоского автономного округа китайской провинции Гуйчжоу обрушился сильный шторм

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Теги: #погода#торнадо
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