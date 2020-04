На юге США пронеслись несколько торнадо (видео)

Три человека погибли.

В результате удара стихии в штатах Миссисипи, Алабама и Джорджия погибли три человека, сообщает Stormnews со ссылкой на The Weather Channel.

От непогоды также пострадал также штат Флорида. Разрушены и повреждены десятки домов, повалено большое количество деревьев. Десятки тысяч клиентов остались без электроснабжения.

Up-close video of this morning’s tornado near Sanford, Florida (about 15 miles NE of Orlando)



Video sent in by: Jeff Myers#weather#tornado#stormhour#flwxpic.twitter.com/3d2irpreye