На юге США пронеслись несколько торнадо (видео)
Три человека погибли.
В южных штатах США прошли штормы и пронеслись несколько торнадо.
Жертвами непогоды в США стали более 30 человек
В результате удара стихии в штатах Миссисипи, Алабама и Джорджия погибли три человека, сообщает Stormnews со ссылкой на The Weather Channel.
От непогоды также пострадал также штат Флорида. Разрушены и повреждены десятки домов, повалено большое количество деревьев. Десятки тысяч клиентов остались без электроснабжения.
Up-close video of this morning’s tornado near Sanford, Florida (about 15 miles NE of Orlando)— Nash from Nashville (@NashWX) April 20, 2020
Video sent in by: Jeff Myers#weather#tornado#stormhour#flwxpic.twitter.com/3d2irpreye
Напомним, на уезд Пинтан Цяньнань-Буи-Мяоского автономного округа китайской провинции Гуйчжоу обрушился сильный шторм.
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