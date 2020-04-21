Китайскую провинцию Гуйчжоу накрыл сильный шторм

12:56, 21 апреля 2020
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В результате стихии были повреждены здания и возникли проблемы с электроснабжением.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

На уезд Пинтан Цяньнань-Буи-Мяоского автономного округа китайской провинции Гуйчжоу обрушился сильный шторм. 

Жертвами непогоды в США стали более 30 человек

Сильный ветер в сопровождении града бушевал в течение 25 минут, а ливень привел к потокам воды на улицах, сообщает Stormnews. 

В результате стихии были повреждены здания, возникли проблемы с электроснабжением. Обошлось без жертв.

Напомним, в американском Чикаго внезапно похолодало и прошел сильный снегопад.

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Теги: #погода#Китай#шторм
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