Китайскую провинцию Гуйчжоу накрыл сильный шторм
В результате стихии были повреждены здания и возникли проблемы с электроснабжением.
На уезд Пинтан Цяньнань-Буи-Мяоского автономного округа китайской провинции Гуйчжоу обрушился сильный шторм.
Жертвами непогоды в США стали более 30 человек
Сильный ветер в сопровождении града бушевал в течение 25 минут, а ливень привел к потокам воды на улицах, сообщает Stormnews.
В результате стихии были повреждены здания, возникли проблемы с электроснабжением. Обошлось без жертв.
Напомним, в американском Чикаго внезапно похолодало и прошел сильный снегопад.
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