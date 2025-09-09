Инсайдеры 9to5Mac ждут на сегодняшнем ивенте внезапного анонса iPad Pro на базе M5. Он станет первым устройством Apple с процессором M5.
К слову, 9 сентября исполняется ровно 10 лет с момента релиза первого iPad Pro.
Инсайдеры 9to5Mac ждут на сегодняшнем ивенте внезапного анонса iPad Pro на базе M5. Он станет первым устройством Apple с процессором M5.
К слову, 9 сентября исполняется ровно 10 лет с момента релиза первого iPad Pro.
В сети сравнили толщину оригинального iPhone 2007 года с iPhone 17 Air, который представят сегодня. Ожидается, что смартфон побьет рекорд iPhone 6 (6,9 мм) и станет новым самым тонким Айфоном.
Тим Кук уже проснулся и приехал в штаб-квартиру Apple Park в Купертино.
Ожидается, что базовые iPhone 17 и 17 Air получат более спокойные оттенки, тогда как премиальные 17 Pro и 17 Pro Max – более насыщенные. Вероятно, главным новым цветом станет оранжевый.
iPhone 17 Air получит эксклюзивный бледный голубой цвет, который будет "очень светлым", почти белым при соответствующем освещении.
Bloomberg пишет, что новые наушники не получат заметных улучшений по части активного шумоподавления и качества звука.
Вместо этого основное внимание будет уделено возможности измерять пульс. Дизайн также претерпит изменения, но без энтузиазма: ожидается усовершенствованная посадка и уменьшенный корпус.
Топовый флагман, по слухам, получит батарею на 5000 миллиампер-часов (по сравнению с 4676 мАч у iPhone 16 Pro Max). Это гарантирует до 35 часов воспроизведения видео на одном заряде.
Плохой новостью является то, что iPhone 17 Pro Max заметно прибавит в толщине. По предварительным данным, толщина новинки составит 8,725 мм. Для сравнения, толщина iPhone 16 Pro Max – 8,25 мм.
Согласно отчету JP Morgan Chase, почти все модели iPhone 17 сохранят цену, исключением станет лишь Pro-версия. Смартфон лишится версии на 128 ГБ и будет стартовать от 1100 за версию 256 ГБ.
Аналитики TrendForce рисуют менее оптимистичную картину: не подорожает только базовый iPhone 17 (800 долларов). Все остальные iPhone 17 должны получить 256 ГБ в "базе". Из-за этого 17 Pro выйдет сразу на 200 долларов дороже, чем раньше – от 1200 долларов. 17 Pro Max будет стоить от 1300 долларов, а 17 Air – от 1110 долларов.
Добавим, что Apple еще в 2017 году негласно установила "стандарт" цены Pro-версий iPhone на уровне $1000 и до сих пор придерживалась его.
Главной особенностью смартфона окажется его толщина – говорят о цифре в 5,5 мм. Такими тонкими айфон еще никогда не был. Его будет удобно держать одной рукой и прятать в кармане брюк.
Расплачиваться за это придется камерами (она будет всего одна, 48 мегапикселей) и автономностью (согласно утечке, емкость батареи составит 3000 мАч). Также пишут о всего лишь одном динамике и отсутствии слота для SIM-карты.
Одну и ту же информацию на протяжении последних месяцев повторяли разные инсайдеры, в том числе Марк Гурман из Bloomberg – вероятность, что прогнозы сбудутся, довольно высока.
Базовый Айфон 17:
iPhone 17 Air:
Айфон 17 Pro и Pro Max:
Базовый iPhone 17 не будет отличаться от iPhone 16, тогда как обе "прошки" выйдут с переработанным блоком камер, растянутым во всю ширину задней панели – таких айфонов еще не было. Модель 17 Air получит горизонтальную полосу в стиле Google Pixel.
Интересно, что из-за переработанного блока камер логотип Apple в "прошках" сместят ближе к нижней части корпуса.
Посмотреть в эфире одно из главных событий в мире IT и гаджетов можно двумя способами: либо на канале Apple на YouTube, где будет идти трансляция, либо на сайте самой Apple. Начало ожидается в 20:00 по киевскому времени.
УНИАН будет вести текстовую онлайн-трансляцию на сайте и в Telegram-канале.
Главным анонсом станет линейка iPhone 17. Все слухи и утечки указывают, что нас ждет четыре смартфона: базовый iPhone 17, сверхтонкий iPhone 17 Air (вместо 17 Plus) и флагманские iPhone 17 Pro/17 Pro Max с обновленным дизайном блока камер.
Apple обновляет основную серию смарт-часов каждый год, и этот, как ожидается, исключением не станет. Apple Watch Series 11 и Ultra 3 приписывают более яркий дисплей и функцию мониторинга артериального давления. Меж тем Watch SE 3 станут еще дешевле за счет пластикового корпуса и выйдут в разных цветах.
Также инсайдеры намекают на анонс новых AirPods Pro 3 с "суперфичей" – датчиком сердечного ритма.
Чего точно сегодня ждать не стоит, так это новых компьютеров и планшетов – для них традиционно проводятся отдельные мероприятия в октябре или марте.