Никаких подробностей на сайте нет, кроме сообщения о том, что предзаказы стартуют 9 сентября, вероятно, сразу после сегодняшней презентации.

Ранние слухи сообщали, что Apple может выпустить две версии AirPods Pro 3. Та, что подороже, выйдет в 2026 году и получит ИК-камеры для работы с ИИ.