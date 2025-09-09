  1. Новости
  3. Презентация Apple iPhone 17 - онлайн-трансляция
читати українською

Презентация Apple iPhone 17 - онлайн-трансляция

14:00, 09.09.25
Сегодня, 9 сентября, в 20:00 по Киеву Apple проведет главный техно-ивент года. Его слоган – Awe dropping, который можно перевести как "Челюсть отвисает". Ждем ультратонкий iPhone 17, топовые iPhone Pro в новом дизайне, а еще свежие часы и не только.

One more thing?

Денис Пономаренко

18:30, 09.09.25

Инсайдеры 9to5Mac ждут на сегодняшнем ивенте внезапного анонса iPad Pro на базе M5. Он станет первым устройством Apple с процессором M5.

К слову, 9 сентября исполняется ровно 10 лет с момента релиза первого iPad Pro.

Посмотрите, как iPhone "похудел" за 18 лет

Денис Пономаренко

17:55, 09.09.25

В сети сравнили толщину оригинального iPhone 2007 года с iPhone 17 Air, который представят сегодня. Ожидается, что смартфон побьет рекорд iPhone 6 (6,9 мм) и станет новым самым тонким Айфоном.

Дни, как сегодня – одни из самых волнующих моментов в Apple

Денис Пономаренко

17:35, 09.09.25

Тим Кук уже проснулся и приехал в штаб-квартиру Apple Park в Купертино.

На Best Buy "засветились" AirPods Pro 3

Денис Пономаренко

17:23, 09.09.25

Никаких подробностей на сайте нет, кроме сообщения о том, что предзаказы стартуют 9 сентября, вероятно, сразу после сегодняшней презентации.

Ранние слухи сообщали, что Apple может выпустить две версии AirPods Pro 3. Та, что подороже, выйдет в 2026 году и получит ИК-камеры для работы с ИИ. 

Новые iPhone во всех (или почти всех) ожидаемых цветах

Денис Пономаренко

17:00, 09.09.25

Ожидается, что базовые iPhone 17 и 17 Air получат более спокойные оттенки, тогда как премиальные 17 Pro и 17 Pro Max – более насыщенные. Вероятно, главным новым цветом станет оранжевый.

iPhone 17 Air получит эксклюзивный бледный голубой цвет, который будет "очень светлым", почти белым при соответствующем освещении.

AirPods Pro 3 могут разочаровать

Денис Пономаренко

16:30, 09.09.25

Bloomberg пишет, что новые наушники не получат заметных улучшений по части активного шумоподавления и качества звука.

Вместо этого основное внимание будет уделено возможности измерять пульс. Дизайн также претерпит изменения, но без энтузиазма: ожидается усовершенствованная посадка и уменьшенный корпус.

iPhone 17 Pro Max приписывают самую большую батарею в истории Айфонов

Денис Пономаренко

16:20, 09.09.25

Топовый флагман, по слухам, получит батарею на 5000 миллиампер-часов (по сравнению с 4676 мАч у iPhone 16 Pro Max). Это гарантирует до 35 часов воспроизведения видео на одном заряде.

Плохой новостью является то, что iPhone 17 Pro Max заметно прибавит в толщине. По предварительным данным, толщина новинки составит 8,725 мм. Для сравнения, толщина iPhone 16 Pro Max – 8,25 мм.

Макет iPhone 17 Pro Max

Айфоны могут подорожать. А могут и нет

Денис Пономаренко

16:05, 09.09.25

Согласно отчету JP Morgan Chase, почти все модели iPhone 17 сохранят цену, исключением станет лишь Pro-версия. Смартфон лишится версии на 128 ГБ и будет стартовать от 1100 за версию 256 ГБ.

Аналитики TrendForce рисуют менее оптимистичную картину: не подорожает только базовый iPhone 17 (800 долларов). Все остальные iPhone 17 должны получить 256 ГБ в "базе". Из-за этого 17 Pro выйдет сразу на 200 долларов дороже, чем раньше – от 1200 долларов. 17 Pro Max будет стоить от 1300 долларов, а 17 Air – от 1110 долларов.

Добавим, что Apple еще в 2017 году негласно установила "стандарт" цены Pro-версий iPhone на уровне $1000 и до сих пор придерживалась его.

iPhone 17 Air – главная революция Аpple в 2025 году

Денис Пономаренко

15:29, 09.09.25

Главной особенностью смартфона окажется его толщина – говорят о цифре в 5,5 мм. Такими тонкими айфон еще никогда не был. Его будет удобно держать одной рукой и прятать в кармане брюк.

Расплачиваться за это придется камерами (она будет всего одна, 48 мегапикселей) и автономностью (согласно утечке, емкость батареи составит 3000 мАч). Также пишут о всего лишь одном динамике и отсутствии слота для SIM-карты.

Что нам известно о будущей линейке смартфонов iPhone 17

Денис Пономаренко

15:05, 09.09.25

Одну и ту же информацию на протяжении последних месяцев повторяли разные инсайдеры, в том числе Марк Гурман из Bloomberg – вероятность, что прогнозы сбудутся, довольно высока.

Базовый Айфон 17:

  • Увеличенный 6,3-дюймовый дисплей;
  • Частота обновления 120 Гц (LTPS);
  • Селфи-камера 24 МП;
  • Чипсет A19;
  • 8 ГБ оперативной памяти;
  • Батарея 3692 мАч.

iPhone 17 Air:

  • Самый тонкий iPhone в истории;
  • 8 ГБ оперативной памяти;
  • Титановая рама;
  • Сотовый модем Apple C1;
  • Чипсет A19 Pro;
  • Частота обновления 120 Гц (LTPS);
  • Одна основная камера на 48 Мп;
  • Батарея 3148 мАч.

Айфон 17 Pro и Pro Max:

  • Новый телеобъектив 48 Мп;
  • Запись видео в формате 8K;
  • Частота обновления 120 Гц (ProMotion);
  • Чипсет A19 Pro;
  • 12 ГБ ОЗУ;
  • Паровая камера для охлаждения;
  • Новая селфи-камера 24 МП;
  • Обновленный дизайн задней камеры;
  • Более прочный дисплей без бликов;
  • Собственный чип Apple Wi-Fi 7;
  • Батарея: 4252 мАч (17 Pro), 5088 мАч (17 Pro Max).

Вот они слева-направо: iPhone 17, 17 Air, 17 Pro и 17 Pro Max

Денис Пономаренко

14:40, 09.09.25

Базовый iPhone 17 не будет отличаться от iPhone 16, тогда как обе "прошки" выйдут с переработанным блоком камер, растянутым во всю ширину задней панели – таких айфонов еще не было. Модель 17 Air получит горизонтальную полосу в стиле Google Pixel.

Интересно, что из-за переработанного блока камер логотип Apple в "прошках" сместят ближе к нижней части корпуса. 

Где сегодня смотреть презентацию iPhone 17

Денис Пономаренко

14:30, 09.09.25

Посмотреть в эфире одно из главных событий в мире IT и гаджетов можно двумя способами: либо на канале Apple на YouTube, где будет идти трансляция, либо на сайте самой Apple. Начало ожидается в 20:00 по киевскому времени.

УНИАН будет вести текстовую онлайн-трансляцию на сайте и в Telegram-канале.

Apple приглашает на презентацию 9 сентября – что нас ждет

Денис Пономаренко

14:05, 09.09.25

Главным анонсом станет линейка iPhone 17. Все слухи и утечки указывают, что нас ждет четыре смартфона: базовый iPhone 17, сверхтонкий iPhone 17 Air (вместо 17 Plus) и флагманские iPhone 17 Pro/17 Pro Max с обновленным дизайном блока камер.

Apple обновляет основную серию смарт-часов каждый год, и этот, как ожидается, исключением не станет. Apple Watch Series 11 и Ultra 3 приписывают более яркий дисплей и функцию мониторинга артериального давления. Меж тем Watch SE 3 станут еще дешевле за счет пластикового корпуса и выйдут в разных цветах.

Также инсайдеры намекают на анонс новых AirPods Pro 3 с "суперфичей" – датчиком сердечного ритма. 

Чего точно сегодня ждать не стоит, так это новых компьютеров и планшетов – для них традиционно проводятся отдельные мероприятия в октябре или марте.

Последние новости
загрузка...
загрузка...
Мы используем cookies
Соглашаюсь