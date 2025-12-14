Дроны ударили по Афиасскому НПЗ, а также по химзаводу "Щекиноазот".

Сегодня ночью дроны атаковали несколько областей России, под атакой были несколько НПЗ и стратегический химзавод. В частности, как пишет тг-канал Astra, в Краснодарском крае, под ударом оказался Афипский НПЗ.

Отмечается, что во время атаки в районе нефтеперерабатывающего завода прогремели взрывы, а после этого в некоторых районах города пропал свет. Это объясняют тем, что завод выступает ключевым узлом инфраструктуры и обеспечивает водоснабжение, очистку сточных вод и транзит электроэнергии для близлежащих населенных пунктов и промышленных объектов.

Афипский НПЗ имеет проектную мощность переработки около 6,25 млн тонн нефти в год. Он производит бензины, дизельное топливо, газойль и вакуумный газойль, мазут, серу и дистилляты газового конденсата и из-за своего стратегического значения неоднократно становился целью ударов украинских беспилотников.

Видео дня

Также ночью о взрывах и пожаре сообщали жители Щекино Тульской области. Там расположен химический завод "Щекиноазот", который летом уже останавливал работу после атаки украинских дронов, - ведущий производитель продуктов промышленной химии (метанола, капролактама, минеральных удобрений, серной кислоты).

Дроны также атаковали нефтебазу "Альфа-Ойл" в Урюпинске Волгоградской области, а также НПЗ ПАО "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле.

В частности, атаку на нефтебазу в Урюпинске подтвердил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

"В Урюпинске в результате падения обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе. Пожарные и оперативные службы работают на месте инцидента", - написал он.

На нефтебазе в Урюпинске - 18 резервуаров. Она принимает нефтепродукты от поставщиков (например, от НПЗ или через транспорт), хранит в резервуарах, а затем отгружает для дальнейшей доставки клиентам.

Всего, по данным российского Минобороны, за ночь над РФ и оккупированным Крымом сбит 141 БПЛА.

Удары по России

В начале декабря дроны ударили по порту в российском Темрюке Краснодарского края, в результате чего там есть повреждения и возник пожар.

А перед этим украинские военные нанесли удар по крупному химическому заводу в Ставропольском крае на юге России.

Вас также могут заинтересовать новости: