Он заявил, что за эти действия впоследствии будут расплачиваться внуки европейцев.

"Я еду в Брюссель драться", - заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в одном из последних интервью в контексте ситуации с замороженными российскими активами. По его словам, то, что европейцы пытаются "добраться" до денег РФ в пользу Украины — это "объявление войны".

"Я еще никогда не видел, чтобы изъятие активов на 200-300 миллиардов евро оставалось без последствий. Ситуация ухудшается с бешеной скоростью с каждой неделей", - отметил Орбан в ходе встречи с избирателями в Мохаче, организованной "Цифровыми гражданскими кругами" (Digitális Polgári Körök), передает Magyar Nemzet.

Затем он пояснил, что у каждой нации есть валютные резервы, которые можно держать в долларах или евро, и которые страны не могут хранить внутри своей страны.

"Наши национальные резервы находятся там же, где и у русских — у бельгийцев. Если они доберутся до этих средств, нам тоже придется задуматься, в надежном ли месте они лежат. Российские деньги заморозили в Бельгии после начала войны, и теперь их хотят тронуть. Это чрезвычайно необычная и опасная вещь, ведь у бельгийцев есть договор, согласно которому они несут ответственность перед русскими за их деньги", — объяснил он.

По словам Орбана, если европейцы все же пойдут на этот шаг, то, "возможно, другие страны перестанут хранить свои деньги в евро". Также он добавил, что изначально жителей Европы уверяли, что войну "финансируют не из их кармана, а за счет российских активов".

Теперь европейским лидерам придется признать, что войну оплачивают не только нынешние европейцы, но будут оплачивать и их внуки, добавил Орбан. "Все эти европейские лидеры потерпят крах, потому что выяснится, что они не могут финансировать эту войну за счет российских активов", - подчеркнул он.

