Магазин случайно рассекретил новый гаджет Apple до официальной презентации

AirPods Pro 3 станут доступны для предзаказа сразу после сегодняшней презентации.

Apple еще официально не анонсировала беспроводные наушники AirPods Pro 3, но они уже появились в рознице. По крайней мере, гаджет заметили в одном из магазинов Best Buy.

Никаких подробностей о AirPods Pro 3 на сайте нет, кроме сообщения о том, что предзаказы стартуют 9 сентября. Таким образом "утечки" были верны и наушники действительно дебютируют на сегодняшнем ивенте Apple, который стартует в 20:00.

По данным Bloomberg, новые наушники не получат заметных улучшений по части активного шумоподавления и качества звука. Ключевым улучшением станет возможность измерять пульс.

Ранние слухи сообщали, что Apple может выпустить две версии AirPods Pro 3. Первая будет анонсирована на сегодняшнем мероприятии. Вторая, более дорогая, выйдет в 2026 году и будет отличаться встроенной инфракрасной камерой.

Напомним, актуальные наушники AirPods Pro 2 были выпущены в сентябре 2022 года, а в сентябре 2023-го они были обновлены чехлом для зарядки USB-C и несколькими другими настройками.

