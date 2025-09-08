Кроме очевидных айфонов на этом мероприятии покажут новое поколение Apple Watch и AirPods.

Во вторник, 9 сентября, состоится одно из главных событий в мире IT и гаджетов. Именно в этот день Apple представит новые линейки iPhone, Apple Watch и AirPods.

Эпоха строгой секретности времен Стива Джобса давно позади, поэтому о том, что покажут на мероприятии, мы знаем уже практически все. Инсайдеры Apple Hub слили полный список гаджетов, которые Apple представит завтра в 20:00 по Киеву.

Что покажет Аpple на презентации 9 сентября:

iPhone 17

iPhone 17 Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

Apple Watch Series 11

Apple Watch Ultra 3

Apple Watch SE 3

AirPods 3 Pro

Гвоздем сентябрьского ивента станет iPhone 17 Air, который заменит iPhone 16 Plus и займет промежуточное положение между базовыми и Pro-моделями, предлагая большой экран и флагманскую начинку в очень тонком корпусе. Инсайдеры говорят о цифре в 5,5 мм – такими тонкими iPhone не были никогда.

Ради уменьшения толщины Apple пришлось пойти на пару упрощений: во-первых, камера будет всего одна, во-вторых, емкость аккумулятора будет колебаться от 3000 до 3100 мАч. Также сообщается о всего лишь одном динамике и отсутствии слота для SIM-карты во всех версиях смартфона.

iPhone 17 Pro и 17 Pro Max впервые за шесть лет выйдут в новом дизайне, получат продвинутый антибликовый дисплей на манер Galaxy Ultra и новый телеобъектив 48 Мп. Чипсетом заявлен А19 Pro по новому 3-нм техпроцессу N3P, а объем оперативной памяти возрастет с 8 ГБ до 12 ГБ

Еще представят Apple Watch Series 11 и Ultra 3, которым приписывают более яркий дисплей и функцию мониторинга артериального давления. Новое поколение AirPods, по слухам, получит датчик сердечного ритма, что является серьезной инновацией для аудиоустройств этой категории.

А вот чего на презентации точно не появится, так это компьютеров MacBook на базе M5. По информации Bloomberg, Apple передумала выпускать их в этом году и перенесла на начало 2026-го.

Также Bloomberg рассказывал об амбициозном трехлетнем плане Apple по обновлению iPhone, который начнется с iPhone 17. На второй год компания представит складной iPhone, а в 2027 году, к 20-летию линейки, выйдет полностью безрамочный Айфон.

