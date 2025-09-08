Во вторник, 9 сентября, состоится одно из главных событий в мире IT и гаджетов. Именно в этот день Apple представит новые линейки iPhone, Apple Watch и AirPods.
Эпоха строгой секретности времен Стива Джобса давно позади, поэтому о том, что покажут на мероприятии, мы знаем уже практически все. Инсайдеры Apple Hub слили полный список гаджетов, которые Apple представит завтра в 20:00 по Киеву.
Что покажет Аpple на презентации 9 сентября:
- iPhone 17
- iPhone 17 Air
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
- Apple Watch Series 11
- Apple Watch Ultra 3
- Apple Watch SE 3
- AirPods 3 Pro
Гвоздем сентябрьского ивента станет iPhone 17 Air, который заменит iPhone 16 Plus и займет промежуточное положение между базовыми и Pro-моделями, предлагая большой экран и флагманскую начинку в очень тонком корпусе. Инсайдеры говорят о цифре в 5,5 мм – такими тонкими iPhone не были никогда.
Ради уменьшения толщины Apple пришлось пойти на пару упрощений: во-первых, камера будет всего одна, во-вторых, емкость аккумулятора будет колебаться от 3000 до 3100 мАч. Также сообщается о всего лишь одном динамике и отсутствии слота для SIM-карты во всех версиях смартфона.
iPhone 17 Pro и 17 Pro Max впервые за шесть лет выйдут в новом дизайне, получат продвинутый антибликовый дисплей на манер Galaxy Ultra и новый телеобъектив 48 Мп. Чипсетом заявлен А19 Pro по новому 3-нм техпроцессу N3P, а объем оперативной памяти возрастет с 8 ГБ до 12 ГБ
Еще представят Apple Watch Series 11 и Ultra 3, которым приписывают более яркий дисплей и функцию мониторинга артериального давления. Новое поколение AirPods, по слухам, получит датчик сердечного ритма, что является серьезной инновацией для аудиоустройств этой категории.
А вот чего на презентации точно не появится, так это компьютеров MacBook на базе M5. По информации Bloomberg, Apple передумала выпускать их в этом году и перенесла на начало 2026-го.
Также Bloomberg рассказывал об амбициозном трехлетнем плане Apple по обновлению iPhone, который начнется с iPhone 17. На второй год компания представит складной iPhone, а в 2027 году, к 20-летию линейки, выйдет полностью безрамочный Айфон.