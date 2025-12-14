Россия бьет по одному городу арсеналом, рассчитанным на всю страну, заявил эксперт

Массированная атака на Одессу в ночь на 13 декабря показала новую тактику России, противостоять которой, вероятно, не смогла бы ни одна страна мира, заявил эксперт Defense Express и военнослужащий 413 полка "Рейд" Иван Киричевский.

"Думаю, что даже у Китая физически нет столько ПВО", — подчеркнул он в комментарии LIGA.net. По его словам, ключевая проблема заключается не столько в типах ракет, сколько в их концентрации. Россияне берут объем средств поражения, рассчитанный на атаку в масштабах целой страны, и направляют его на один город.

В чем суть новой тактики РФ

Эксперт объяснил, как действует Россия. Сначала сотни дронов истощают боекомплект и внимание ПВО, а затем по локальной цели выпускается рой ракет "разной степени экзотичности".

В случае с Одессой, помимо привычных "Искандеров" и трудносбиваемых противокорабельных "Ониксов", враг впервые применил в этом регионе аэробаллистические "Кинжалы". Если в борьбе с "Ониксами" украинские военные смогли придумать средства противодействия некинетического характера, так как это ракета с радиолокационной головкой наведения. То, что касается баллистики, то такие ракеты сбивать крайне сложно.

У того же "Кинжала" есть лишь узкое окно уязвимости на финальном отрезке полета, когда его скорость падает с 5 до 4 Махов. "В этот момент они уязвимы для комплексов Patriot. Вопрос лишь в том, что мы не знаем, какова сейчас ситуация с запасом ракет к этим комплексам", — отметил военный.

Киричевский считает, что новая тактика массированных обстрелов может принести проблемы Украине.

Последние обстрелы оккупантов - что известно

Ранее УНИАН сообщал, что Одесса пережила самую масштабную атаку РФ. В течение многих часов (поздним вечером до утра) в ночь на 13 декабря областной центр и Одесский район атаковали ракеты и десятки дронов. По предварительным данным, в результате атаки армия РФ повредила четыре подстанции "Укрэнерго", обесточено 560 тысяч потребителей - это 60% Одесской области.

Кроме того, мы также рассказывали, что Россия нанесла удар по турецкому гражданскому судну в Черном море. Оно направлялось по "зерновому коридору" в Египет с грузом подсолнечного масла.

