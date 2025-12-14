Украинские военные вышли на правый берег реки Оскол и перерезали российские наземные линии связи к Купянску с севера.

Силы обороны Украины продолжают наступление в направлении Купянска Харьковской области и на окраинах города. В частности, украинские военные продвинулись в центре Купянска, где продолжаются зачистки. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что журналист и боец 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" Юрий Бутусов рассказал на своей странице в Facebook, что украинские войска полностью контролируют микрорайон Юбилейный на юго-западе Купянска. Он добавил, что это помешает россиянам удержать любые позиции, оставшиеся на юге города.

Журналист рассказал, что украинские войска освободили Тищенковку до 24 сентября, Кондрашовку - до 9 октября, а Радьковку - до 11 октября. По его словам, это позволило украинским бойцам прорвать российскую оборону в этом районе.

Также Бутусов сообщил, что украинские военные вышли на правый берег реки Оскол и до 21 октября перерезали российские наземные линии связи к Купянску с севера. В то же время россияне создали зону повышенной опасности поражения БПЛА на Купянском направлении.

Кроме того, геолокационные кадры, опубликованные 12 и 13 декабря, свидетельствуют о том, что российские диверсионные группы все еще находятся в северной и западной частях города, подчеркнули в ISW.

Также начальник штаба украинского батальона беспилотников заявил в разговоре с аналитиками, что оккупанты все еще пытаются проникнуть в Купянск. По его словам, чаще всего враг пытается зайти пешими группами.

В ISW отметили, что российские "военкоры" ранее сообщали о продвижении Сил обороны Украины в микрорайон Юбилейный и на северо-запад от Купянска, а также заявляли о тяжелых боях вблизи Мирового и Радьковки. Некоторые российские "военкоры" даже признали потерю Радьковки.

Кроме того, в отчете говорится о продвижении украинских подразделений на юго-восток от Петропавловки. Россияне пытаются сдержать наступление Сил обороны, но они несут огромные потери.

ВСУ окружили россиян в Купянске - что известно

Ранее начальник штаба батальона разведки бригады Национальной гвардии Украины (НГУ) "Хартия" под псевдонимом "Волк" рассказал, что сейчас в центральной части города Купянск заблокировано около 200 российских военных. По его словам, подкрепление к заблокированным оккупантам в город не доходит уже несколько недель.

"Волк" отметил, что сперва украинские защитники нарушили россиянам логистику, а затем начали проводить поисково-ударные действия, в результате которых северная часть Купянска и территория, откуда вражеские войска проникали в город, была зачищена.

В свою очередь, офицер отделения коммуникаций смежной 116-й мехбригады Валерий Киселев добавил, что оккупанты уже пытались прорваться к окруженным в городе с востока. Он надеется, что благодаря зачистке севера Купянска защитникам на левом берегу станет легче - отодвинутся позиции российских операторов дронов.

