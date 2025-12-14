Историк поделился интересными фактами о городе.

Луцк - один из древнейших городов нашей страны, он так и дышит древностью. Территория, на которой размещается Луцк, очень благоприятна для жизни: на месте размещения Луцка есть изгиб реки Стырь, благодаря которому люди получили возможность собирать лучшие урожаи и построить город. Кандидат исторических наук Иван Федик в комментарии УНИАН объяснил, почему Луцк так называется и назвал несколько интересных фактов об истории города.

Когда и кем основан Луцк - интересный факт

"Археологи выяснили, что еще в III тысячелетии до нашей эры на месте современного Луцка было поселение, которое в конце концов разрослось до городища", - говорит историк. По мнению ряда ученых, городище построил древний восточнославянский (или праукраинский) народ - дулибы.

Мы имеем первое письменное упоминание именно о городе Луцк - старое название "Луческ" (так город называли во времена Руси) в 1085 году в Ипатьевской летописи. В 1085 году в городе уже существовала мощная крепость, а сам Луческ мог возникнуть и гораздо раньше.

Но у нас есть автор, говорит Федык, которая утверждает, что город, скорее всего, был основан в тысячном году, - это кандидат исторических наук Оксана Штанько. Эксперт ссылается на сведения историка Владимира Пришляка, который написал статью о происхождении названия города Луцк. По его данным, хронист XV века Ян Длугош писал, что Луцк был основан на самом деле не в 1085 году, а в 1000 году великим князем Владимиром Святославовичем (Владимир Великий), поскольку он как раз взял под контроль эти земли.

Также Оксана Штанько ссылается на данные польского дипломата, священника и поэта Мацея Стрыйковского, который писал, что в 1018 году Луческ был атакован войсками польского короля Болеслава Храброго во время его совместного похода с русским князем Святополком на Киев. Речь идет о том походе Болеслава Храброго, во время которого он атаковал Киев, и есть знаменитая легенда, что во время него он ударил по воротам города мечом, когда должен был его покинуть. Так вот именно во время этого похода якобы был атакован и Луческ.

Официально признанная дата основания Луцка - 1085 год. Но, если принимать во внимание сведения Оксаны Штанько, то можно думать, что город может быть древнее по крайней мере на 85 лет.

Почему Луцк так назвали - мнение историка

О версии происхождения названия города Луцк писали исследователи Петр Троневич, Владимир Пришляк, Оксана Штанько и Анатолий Дублянский.

Федик объясняет, что означает слово Луцк - по его словам, первая версия происхождения названия города Луческ - от изгиба реки Стырь в виде лука, который еще также называли луком. Вторая версия - что название города якобы происходит от имени одного из князей дулебов, который строил городище на изгибе реки Стырь, и которого могли звать Лука.

Анатолий Дублянский нашел в древних записях легенду, которую опубликовала Оксана Штанько, в которой говорилось, что один из жителей городища якобы купался в реке Стырь недалеко от берега и увидел бочку, которая плыла по течению. Парень подумал, что в той бочке может быть что-то ценное, и он ее разбил и нашел там документ - княжескую грамоту на основание города, и занес ее к местному боярину.

Боярин вроде бы прочитал грамоту и решил, что на том месте, где купался тот парень, должен быть основан город, потому что уже есть готовая княжеская грамота. В легенде говорилось, что парня звали Луцко, поэтому боярин назвал город в его честь. Позже название Луческ трансформировалось, и город стали называть Луцк. В XIII веке, во многих документах уже употребляется название Луцк, а не Луческ.

Иван Федык - кандидат исторических наук. Он член Союза краеведов Украины. Его научные интересы охватывают политическую историю Западной Украины в межвоенный период, политикум Второй Речи Посполитой, украинско-польские отношения в Галичине.

