Если инсайд подтвердится, 17 Pro Max станет первым iPhone, преодолевшим отметку в 5000 мАч.

В сети появился новый инсайд по флагманским iPhone 17 Pro и 17 Pro Max. Как пишет Bloomberg, Apple сделает акцент на времени автономной работы для моделей 2025 года.

Журналисты не приводят никаких цифр, но в документах, обнаруженных в Китае, указано, что Apple установит в iPhone 17 Pro Max аккумулятор объемом 5000 мАч. Если инсайд подтвердится, такие показатели станут рекордом за всю историю айфонов.

По официальным данным Apple, время автономной работы iPhone 16 Pro Max в режиме воспроизведения видео составляет около 33 часов. Ожидается, что в сочетании с энергоэффективным процессором A19 Pro iPhone 17 Pro Max сможет предложить ~35 часов автономной работы, а возможно, и больше.

Для сравнения: емкость батареи тонкого iPhone 17 Air составит всего 3000 мАч. Согласно тестам Apple, только 60-70% владельцев смартфона смогут использовать смартфон весь день без подзарядки. Чтобы компенсировать этот недостаток, Apple выпустит чехол со встроенным аккумулятором.

Презентация всех iPhone 17, включая модели Pro, пройдет вечером 9 сентября. По слухам, там также должны представить новое поколение Apple Watch и AirPods Pro.

Вместе с семейством iPhone 17 выйдет публичная версия iOS 26, которая станет самым крупным обновлением со времен iOS 7. Операционку будет совместима с iPhone 11 и более новыми смартфонами Apple.

