Главным нововведением станет возможность измерять пульс.

Предстоящие AirPods Pro 3, которые, как ожидается, Apple представит сегодня, не получат заметных улучшений в части активного шумоподавления и качества звука. Об этом пишет Марк Гурман из Bloomberg.

Ключевым нововведением станет возможность измерять пульс. Для этого наушники оснастят оптическими LED-датчиками, которые будут отслеживать пульс по кровотоку и передавать данные в популярные фитнес-приложения. Похожая технология уже реализована в Powerbeats Pro 2.

AirPods Pro 3 также будут иметь обновленный дизайн для лучшей посадки, хотя нет никаких подробностей о том, что именно изменится. Другие источники также подтверждают, что размеры зарядного чехла могут быть незначительно уменьшены.

Многие надеялись на новый чип H3 и заметное улучшение шумоподавления, чтобы на равных конкурировать с решениями от Bose и Sony. Но, по словам Гурмана, если нечто подобное и случится, то апгрейд будет минимальным

Напомним, текущие AirPods Pro 2 были выпущены в сентябре 2022 года, а в сентябре 2023-го они были обновлены чехлом для зарядки USB-C и несколькими другими настройками.

Как УНИАН уже писал, с выходом iOS 26 AirPods смогут переводить разговоры в реальном времени, без необходимости использовать отдельные приложения или устройства.

Этой осенью ожидается большое обновление Apple Watch. Базовая модель получит функцию мониторинга давления, модель Ultra вернется после двухлетнего летнего перерыва, а новое поколение Watch SE 3 станет еще дешевле.

